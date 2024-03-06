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Haberler Fotohaber AÖF sınav giriş belgesi sorgula || 2024 Açık öğretim AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 16:50

AÖF sınav giriş belgesi sorgula || 2024 Açık öğretim AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi 2023-2024 yılı akademik takvimi yayımlandı. Takvimde belirlenen tarihteki vize sınavları için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerine uzaktan öğretime devam eden öğrenciler "açıköğretim sınav giriş belgesi" araştırmasına başladı. Sınav giriş belgelerine Anadolu Üniversitesi resmî sitesinde aday işlemleri panelinden ulaşılabilecek. Peki, Bahar dönemi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2023-2024 Açıköğretim AÖF ara sınav tarihleri takvimi…

AÖF sınav giriş belgesi sorgula || 2024 Açık öğretim AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2. dönem ara sınavları gündemdeki yerini aldı. Mart ayıyla birlikte vize sınavlarına kısa bir zaman kaldı. AÖF vize sınavları giriş belgesi sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, 2023-2024 Bahar dönemi AÖF vize sınav tarihleri...

AÖF sınav giriş belgesi sorgula || 2024 Açık öğretim AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

2023-2024 AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi yayımlandı.

Takvime göre, ara sınav olarak da bilinen vize sınavları 23-24 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Ara sınavlar ortalamaya %30 etki edecek.

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AÖF sınav giriş belgesi sorgula || 2024 Açık öğretim AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AÖF vize sınavlarına dair giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime sunulması bekleniyor. Sınav yerleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

AÖF sınav giriş belgesi sorgula || 2024 Açık öğretim AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF sınav giriş belgesi sorgula || 2024 Açık öğretim AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV TARİHLERİ

Vize Sınavı: 23-24 Mart
Final sınavı: 25-26 Mayıs
Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos
Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024

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