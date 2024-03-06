AÖF sınav giriş belgesi sorgula || 2024 Açık öğretim AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
16:50
Anadolu Üniversitesi 2023-2024 yılı akademik takvimi yayımlandı. Takvimde belirlenen tarihteki vize sınavları için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerine uzaktan öğretime devam eden öğrenciler "açıköğretim sınav giriş belgesi" araştırmasına başladı. Sınav giriş belgelerine Anadolu Üniversitesi resmî sitesinde aday işlemleri panelinden ulaşılabilecek. Peki, Bahar dönemi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2023-2024 Açıköğretim AÖF ara sınav tarihleri takvimi…