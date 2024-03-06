AÖF sınav giriş belgesi sorgula || 2024 Açık öğretim AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2. dönem ara sınavları gündemdeki yerini aldı. Mart ayıyla birlikte vize sınavlarına kısa bir zaman kaldı. AÖF vize sınavları giriş belgesi sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, 2023-2024 Bahar dönemi AÖF vize sınav tarihleri...