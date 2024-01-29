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Haberler Fotohaber AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları öğrenme ekranı
Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 10:02

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları öğrenme ekranı

AÖF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlendi. Yüz yüze gerçekleştirilen sınavların ardından katılımcılar sonuçlar için gözlerini resmi açıklamalara çevirdi. 2024 AÖF sonuçları sorgulama ekranı yapılacak değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. Tam tarihi ve saati merak eden öğrenciler, ''AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bu hafta mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları öğrenme ekranı

AÖF final sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusu bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Söz konusu sınavların üzerinden günler geçerken katılımcılar, sonuçlar için sorgulama işlemlerine başladı. Sınav sonuçları genellikle düzenlendikten 15 gün içerisinde erişime açılıyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi final sınavı AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları öğrenme ekranı

AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; AÖF güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlendi.

Şimdi sırada sonuç adımı var. Bu noktada son dakika AÖF duyuruları öğrenciler tarafından yakın takibe alınmış durumda.

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AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları öğrenme ekranı

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçen dönemlere bakıldığında sonuçların genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde erişime açıldığı görülüyor.

Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer

AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları öğrenme ekranı

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları öğrenme ekranı

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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