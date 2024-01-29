Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
10:02
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları öğrenme ekranı
AÖF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlendi. Yüz yüze gerçekleştirilen sınavların ardından katılımcılar sonuçlar için gözlerini resmi açıklamalara çevirdi. 2024 AÖF sonuçları sorgulama ekranı yapılacak değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. Tam tarihi ve saati merak eden öğrenciler, ''AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bu hafta mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar.