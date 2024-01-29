AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları öğrenme ekranı

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçen dönemlere bakıldığında sonuçların genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde erişime açıldığı görülüyor.

Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer

AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ