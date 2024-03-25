AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, AÖF soruları ve cevapları ekampus.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle beraber ara sınav sorularını ve cevaplarını görüntüleyebilirler.

AÖF soruları ve cevapları alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle beraber sorgulanabilir. AÖF cevap anahtarı ekranında adaylar soruların A, B, C, D, E şıklı doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek.

AÖF soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. AÖF cevap anahtarı genellikle sınavın tamamlanmasının üzerinden 5 gün geçmeden erişime açılıyor. Bu sebeple AÖF soruları ve cevaplarının en geç 29 Mart cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.