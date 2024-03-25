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Haberler Fotohaber AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:12

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday anadolu.edu.tr. Sayfasına girerek sınav sonucu sorgulamasına başladı. Geçtiğimiz hafta sonunda Türkiye genelinde yapılan Açıköğretim Fakültesi Vize sınavları ortalamaya yüzde 30 etki edecek Mayıs ayındaki sınavlar ise adayların puan ortalamasının %70'ini oluşturacak. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

AÖF sınavları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Sınavların son bulmasıyla, gözler sonuç tarihine çevrildi. Binlerce adayın açıktan üniversite eğitimi aldığı sistemde sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, Anadolu Üniversitesi sınav sonuç sorgulama ekranı...

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, AÖF soruları ve cevapları ekampus.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle beraber ara sınav sorularını ve cevaplarını görüntüleyebilirler.

AÖF soruları ve cevapları alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle beraber sorgulanabilir. AÖF cevap anahtarı ekranında adaylar soruların A, B, C, D, E şıklı doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek.

AÖF soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. AÖF cevap anahtarı genellikle sınavın tamamlanmasının üzerinden 5 gün geçmeden erişime açılıyor. Bu sebeple AÖF soruları ve cevaplarının en geç 29 Mart cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

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AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarının sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanacak.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF ara sınav sonuçlarının 7 Nisan'a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

NOT ORTALAMASINA %30 ETKİ EDECEK

Mart ayında yapılacak ara sınavlar, dönem sonu not ortalamasına %30 etki edecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavları 25-26 Mayıs'ta yapılacak. Mayıs ayındaki sınavlar ise adayların puan ortalamasının %70'ini oluşturacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

TELAFİ VEYA BÜTÜNLEME SINAVI OLMAYACAK

Anadolu Üniversitesi Senato kararı gereği, Açıköğretim Fakültesinde telafi veya bütünleme sınavı düzenlenmiyor. Bahar ve güz döneminden başarısız dersi bulunan öğrenciler yaz okulu sınavlarına katılıyor. Yaz okulu sınavları, açıklanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. AÖF yaz okulu sınav sonuçları not ortalamasının tamamını oluşturacak.

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