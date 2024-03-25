Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
09:12
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday anadolu.edu.tr. Sayfasına girerek sınav sonucu sorgulamasına başladı. Geçtiğimiz hafta sonunda Türkiye genelinde yapılan Açıköğretim Fakültesi Vize sınavları ortalamaya yüzde 30 etki edecek Mayıs ayındaki sınavlar ise adayların puan ortalamasının %70'ini oluşturacak. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar...