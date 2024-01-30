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Haberler Fotohaber AÖF sonuçları sorgulama ekranı: 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 15:36

AÖF sonuçları sorgulama ekranı: 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde toplam üç oturumda tamamlanan güz dönemi final sınavları sonrası AÖF final sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Söz konusu sınavlara katılım sağlayan binlerce aday, sonuçlar için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.

AÖF sonuçları sorgulama ekranı: 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

AÖF sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri yeni haftaya girilmesiyle beraber yoğunluk kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Yüz yüze düzenlenen sınavlara katılan binlerce aday, AÖF final sonuçları için geri sayıma geçti. Konu ile ilgili Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden resmi açıklama bekleniyor. Adayların alacağı final puanları ile birlikte dönem sonu not ortalaması da hesaplanmış olacak. Peki, Açıköğretim Fakültesi final sınavı AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 AÖF final sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı.

AÖF sonuçları sorgulama ekranı: 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; AÖF güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlendi.

Şimdi sırada sonuç adımı var. Bu noktada son dakika AÖF duyuruları öğrenciler tarafından yakın takibe alınmış durumda.

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AÖF sonuçları sorgulama ekranı: 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçen dönemlere bakıldığında sonuçların genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde erişime açıldığı görülüyor.

Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer

AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sonuçları sorgulama ekranı: 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sonuçları sorgulama ekranı: 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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