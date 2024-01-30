AÖF sonuçları sorgulama ekranı: 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
15:36
AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde toplam üç oturumda tamamlanan güz dönemi final sınavları sonrası AÖF final sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Söz konusu sınavlara katılım sağlayan binlerce aday, sonuçlar için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.