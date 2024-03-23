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Haberler Fotohaber AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi 2. Dönem AÖF vize soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 07:48

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi 2. Dönem AÖF vize soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

2023 2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Yarıyılı Ara Sınavları 23-24 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşiyor. Sınava katılan öğrenciler "AÖF soru ve cevap anahtarı" sorgulamasına başladılar. Binlerce adayın katıldığı sınavda ön lisans ve lisans eğitimlerini uzaktan eğitimle tamamlayanlar dönemin ilk sınavlarına girecekler. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Vize sınavının ardından öğrenciler sınav puanlarını değerlendirmek adına AÖF soru ve cevapları ile doğru sayıları hakkında ön bilgi edinebilecekler. Doğru ve yanlış sayılarına göre puanlarını hesaplamak isteyenler öğrenciler için Anadolu Üniversitesi 2. Dönem AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi 2. Dönem AÖF vize soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖF sınav sonuçları ve cevap anahtarı için ger sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğreti Fakültesi öğrencileri için bahar vize sınavları 23-24mart tarihlerinde uygulanıyor. 3 oturumda gerçekleşecek sınavda öğrenciler yayımlanan soru ve cevap anahtarıyla puanlarını hesaplayabilecekler. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi 2. Dönem AÖF vize soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2023 2024 AÖF bahar dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.

AÖF güz dönemi vize sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılıyor.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

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AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi 2. Dönem AÖF vize soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF takvimine göre, sınavlar 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda AÖF ara sınav sonuçlarının 7 Nisan'a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi 2. Dönem AÖF vize soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖF CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı, anadolu.edu.tr adresinde bulunan e-Kampüs üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların A, B, C, D, E şıklarına göre doğru yanıtlarını AÖF cevap anahtarı ile öğrenecek.

Doğru şık sorunun hemen altında veya sayfanın en alt kısmında olacak. AÖF soruları ve cevapları sadece sınava giren adayların erişimine açılacak. AÖF öğrenci numarası ve şifresiyle cevap anahtarı görüntülenebilecek.

Şifresini unutan adaylar giriş ekranının hemen altında bulunan" Şİfremi unuttum" kısmından yeni şifre edinebilirler. Ayrıca alternatif olarak e-Devlet üzerinden giriş seçeneği bulunmaktadır.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi 2. Dönem AÖF vize soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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