AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi 2. Dönem AÖF vize soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖF CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı, anadolu.edu.tr adresinde bulunan e-Kampüs üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların A, B, C, D, E şıklarına göre doğru yanıtlarını AÖF cevap anahtarı ile öğrenecek.

Doğru şık sorunun hemen altında veya sayfanın en alt kısmında olacak. AÖF soruları ve cevapları sadece sınava giren adayların erişimine açılacak. AÖF öğrenci numarası ve şifresiyle cevap anahtarı görüntülenebilecek.

Şifresini unutan adaylar giriş ekranının hemen altında bulunan" Şİfremi unuttum" kısmından yeni şifre edinebilirler. Ayrıca alternatif olarak e-Devlet üzerinden giriş seçeneği bulunmaktadır.

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