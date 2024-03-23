Giriş Tarihi: 23.03.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
07:48
AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi 2. Dönem AÖF vize soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
2023 2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Yarıyılı Ara Sınavları 23-24 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşiyor. Sınava katılan öğrenciler "AÖF soru ve cevap anahtarı" sorgulamasına başladılar. Binlerce adayın katıldığı sınavda ön lisans ve lisans eğitimlerini uzaktan eğitimle tamamlayanlar dönemin ilk sınavlarına girecekler. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Vize sınavının ardından öğrenciler sınav puanlarını değerlendirmek adına AÖF soru ve cevapları ile doğru sayıları hakkında ön bilgi edinebilecekler. Doğru ve yanlış sayılarına göre puanlarını hesaplamak isteyenler öğrenciler için Anadolu Üniversitesi 2. Dönem AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?