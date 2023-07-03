Giriş Tarihi: 03.07.2023 13:16
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
13:17
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 || MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?
AÖL 3. Dönem sınav tarihi 2023 merak konusu oldu. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katılım sağladığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak araştırılıyor. Açıktan okuyan öğrenciler için açık lise sınav takvimi belli oldu. Sınav katılım ücretini yatıran veya muaf olan öğrenciler için Açık Öğretim kayıt sistemi 3 Temmuz Pazartesi, bugün bir günlüğüne açık olacak. Kayıt yaptırmayan adaylar ise AÖL 3. dönem sınavlarına katılamayacak. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte, tarihler…