AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 || MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

Lise diploması almak için çeşitli sebeplerle açıktan okumayı tercih eden adayların beklediği AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 2023 belli oldu. AÖL kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'da sona ermişti. MEB sınav katılım ücretini yatıran veya muaf olan öğrenciler için Açık Öğretim kayıt sistemi 3 Temmuz Pazartesi bir günlüğüne açık tuttu. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte, açıklanan tarihler…