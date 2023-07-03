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Haberler Fotohaber AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 || MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 13:16 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 13:17

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 || MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖL 3. Dönem sınav tarihi 2023 merak konusu oldu. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katılım sağladığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak araştırılıyor. Açıktan okuyan öğrenciler için açık lise sınav takvimi belli oldu. Sınav katılım ücretini yatıran veya muaf olan öğrenciler için Açık Öğretim kayıt sistemi 3 Temmuz Pazartesi, bugün bir günlüğüne açık olacak. Kayıt yaptırmayan adaylar ise AÖL 3. dönem sınavlarına katılamayacak. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte, tarihler…

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 || MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

Lise diploması almak için çeşitli sebeplerle açıktan okumayı tercih eden adayların beklediği AÖL 3. Dönem sınav tarihleri 2023 belli oldu. AÖL kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'da sona ermişti. MEB sınav katılım ücretini yatıran veya muaf olan öğrenciler için Açık Öğretim kayıt sistemi 3 Temmuz Pazartesi bir günlüğüne açık tuttu. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte, açıklanan tarihler…

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 || MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihinde sona erdi.

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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 || MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimi belli oldu. Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.

Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 || MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav olarak yapılacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 || MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılamaz.

Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ders geçme notu ise ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

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