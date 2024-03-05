AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024 Açık Lise 2. dönem AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav giriş yerleri Mart ayına girilmesiyle birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt yenileme işlemleri, 5 Şubat'ta tamamlandı. Akabinde ise Açık Lise sınav tarihleri için geri sayıma geçildi. MEB takvimine göre AÖL sınavları 16-17 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, 3 oturumda düzenlenen sınavda sorumlu olunan her dersten 11 soruya yanıt verecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?