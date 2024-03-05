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Haberler Fotohaber AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024 Açık Lise 2. dönem AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:20

AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024 Açık Lise 2. dönem AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024 2. dönem için ziyaret edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları Mart ayında yapılacak. Yüz yüze düzenlenecek sınavlarda öğrencilere her dersten 11 soru yöneltilecek. Sayılı günler kala Açık Lise sınav giriş belgesi ve sınav takvimi araştırmaları hız kazandı. AÖL sınav giriş yerleri belgesi meb.gov.tr adresi üzerinden alınabilecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024 Açık Lise 2. dönem AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav giriş yerleri Mart ayına girilmesiyle birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt yenileme işlemleri, 5 Şubat'ta tamamlandı. Akabinde ise Açık Lise sınav tarihleri için geri sayıma geçildi. MEB takvimine göre AÖL sınavları 16-17 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, 3 oturumda düzenlenen sınavda sorumlu olunan her dersten 11 soruya yanıt verecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024 Açık Lise 2. dönem AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2. DÖNEM AÇIK LİSE AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 sınav uygulama takvimi yayınlandı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre AÖL sınavları:

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

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AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024 Açık Lise 2. dönem AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖL sınav giriş belgesi sınav öncesi adayların erişimine açılacak. Belirlenen takvime göre AÖL sınav yerleri 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024 Açık Lise 2. dönem AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024 Açık Lise 2. dönem AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

8. 17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

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