AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024 Açık Lise 2. dönem AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
11:20
AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024 2. dönem için ziyaret edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları Mart ayında yapılacak. Yüz yüze düzenlenecek sınavlarda öğrencilere her dersten 11 soru yöneltilecek. Sayılı günler kala Açık Lise sınav giriş belgesi ve sınav takvimi araştırmaları hız kazandı. AÖL sınav giriş yerleri belgesi meb.gov.tr adresi üzerinden alınabilecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler.