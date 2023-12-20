Giriş Tarihi: 20.12.2023 16:46
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
16:46
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı,açık lise sınavı oturum günü, saati
Açık lise sınav giriş yerleri erişime açıldı. Binlerce sınav adayı sınav giriş belgesi aramalarını yoğunlaştırdı. Haftasonu gerçekleştirilecek olan sınav için MEB tarafından ilan edilen giriş belgeleri erişime açıldı. AÖL giriş belgesi sorgulama ekranından belgelerin çıktısı alınabilecek. Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı,açık lise sınavı oturum günü, saati hakkında detaylar