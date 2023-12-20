AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı,açık lise sınavı oturum günü, saati

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 22 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Fotoğrafı olmayan öğrenciler giriş belgesi almayacaklar.