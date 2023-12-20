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Haberler Fotohaber AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı,açık lise sınavı oturum günü, saati
Giriş Tarihi: 20.12.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 16:46

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı,açık lise sınavı oturum günü, saati

Açık lise sınav giriş yerleri erişime açıldı. Binlerce sınav adayı sınav giriş belgesi aramalarını yoğunlaştırdı. Haftasonu gerçekleştirilecek olan sınav için MEB tarafından ilan edilen giriş belgeleri erişime açıldı. AÖL giriş belgesi sorgulama ekranından belgelerin çıktısı alınabilecek. Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı,açık lise sınavı oturum günü, saati hakkında detaylar

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı,açık lise sınavı oturum günü, saati

AÖL 1.dönem sınavları yüzyüze yapılacak. Lise eğitimine açık liseden devam eden adaylar sınav giriş yerlerini araştırıyorlar.Bu hafta sonu üç oturumda gerçekleştirilecek sınav için adaylar hazırlıklarını tamamladılar. Giriş belgeleri MEB tarafından ilan edildi. İşte Açık lise sınav giriş yerleri görüntüleme ekranı...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı,açık lise sınavı oturum günü, saati

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 18.12.2023 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlanmıştır.

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı,açık lise sınavı oturum günü, saati

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 22 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Fotoğrafı olmayan öğrenciler giriş belgesi almayacaklar.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı,açık lise sınavı oturum günü, saati

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı,açık lise sınavı oturum günü, saati

AÇIK LİSE SINAV PROGRAMI

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.

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