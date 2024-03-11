AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI || 2024 AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 11.03.2024 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başladı.

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabilecek.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabilecek.

Sistemde fotoğrafı olmayan öğrenciler 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar fotoğrafını yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabilecek.