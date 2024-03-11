AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI || 2024 AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 11.03.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
14:01
AÖL sınav giriş belgesi 2. dönem sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına çok kısa bir süre kaldı. Açık Lise 2. dönem sınav yerlerini öğrenebilecek Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabilecek. Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgesi üzerinde, sınav oturumuna girilecek okul adı, adresi, salon numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?