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Haberler Fotohaber AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI || 2024 AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.03.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 14:01

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI || 2024 AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav giriş belgesi 2. dönem sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına çok kısa bir süre kaldı. Açık Lise 2. dönem sınav yerlerini öğrenebilecek Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabilecek. Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgesi üzerinde, sınav oturumuna girilecek okul adı, adresi, salon numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI || 2024 AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri, bu hafta sonu uygulanacak sınav öncesinde adayların gündeminde yer alıyor. Açık Lise sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor ve 3 oturumda tamamlanıyor. Lise eğitimlerini uzaktan eğitimle tamamlayan öğrenciler yüz yüze gerçekleştirilecek AÖL 2. dönem sınavlarına katılacak. Peki açık öğretim lisesi sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? İşte ayrıntılar...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI || 2024 AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 11.03.2024 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başladı.

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabilecek.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabilecek.

Sistemde fotoğrafı olmayan öğrenciler 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar fotoğrafını yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabilecek.

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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI || 2024 AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI || 2024 AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI || 2024 AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

AÖL sınavına katılım sağlayacak adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

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