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Haberler Fotohaber AÖL SINAV SAATİ | 2024 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman bitiyor, kaç dakika sürecek ve kaç soru var?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 13:54

AÖL SINAV SAATİ | 2024 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman bitiyor, kaç dakika sürecek ve kaç soru var?

Açık Öğretim Liseleri dönem sınavları bu hafta sonu 16-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Lise eğitimlerine örgün olarak değil de uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler "açık lise" diplomasına sahip olmak adına sınavlara katılacaklar. Üç oturumlu sınava katılacak olan adaylar "AÖL sınavları ne zaman, kaç dakika?" şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar. Üç oturum ve her dersten 11 soru yöneltilecek olan AÖF sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?

AÖL SINAV SAATİ | 2024 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman bitiyor, kaç dakika sürecek ve kaç soru var?

Bu hafta sonu 3 oturumda yüz yüze gerçekleştirilecek olan AÖL sınavları örgün eğitimle lise eğitimine devam etmeyen ya da edemeyenler açık lise diplomasına sahip olmaları adına gerçekleştiriliyor. Adaylar AÖL 2. dönem sınavı kaç dakika sürüyor, kaçta başlayacak şeklinde araştırmalarına başladı. İşte AÖL 2. dönem sınavlarına dair ayrıntılar

AÖL SINAV SAATİ | 2024 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman bitiyor, kaç dakika sürecek ve kaç soru var?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuru ile beraber Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınav tarihleri belli oldu.

2. Dönem Açık Lise sınavları 16-17 Mart 2024 tarihlerinde yüz yüze üç oturumda gerçekleştirilecek.

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AÖL SINAV SAATİ | 2024 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman bitiyor, kaç dakika sürecek ve kaç soru var?

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenecek olan AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAV SAATİ | 2024 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman bitiyor, kaç dakika sürecek ve kaç soru var?

SINAV UYGULAMASI

1. Sınav uygulamasında; Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.

2. Sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

3. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.

AÖL SINAV SAATİ | 2024 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman bitiyor, kaç dakika sürecek ve kaç soru var?

. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

5. Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

6. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

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