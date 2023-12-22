AÖL SINAV SAATİ | AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, sınavlar kaç dakika sürüyor?

Bu hafta sonu Açık Öğretim Lise(AÖL) sınavları gerçekleştirilecek. Lise eğitimini dışarıdan tamamlayanlar geçtiğimiz dönem çevrimiçi gerçekleştirilen sınavlara bu dönem yüz yüze katılım gösterecekler. Binlerce adayın katıldığı sınavlar için "AÖL sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor "aramaları devam ediyor. 23-24 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek sınava katılacak adaylar, sınav belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce yerlerinde olacaklar. Peki AÖL sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, sınavlar kaç dakika sürüyor?