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Haberler Fotohaber AÖL SINAV SAATİ | AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, sınavlar kaç dakika sürüyor?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 14:12

AÖL SINAV SAATİ | AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, sınavlar kaç dakika sürüyor?

Bu hafta sonu Açık Öğretim Lise(AÖL) sınavları gerçekleştirilecek. Lise eğitimini dışarıdan tamamlayanlar geçtiğimiz dönem çevrimiçi gerçekleştirilen sınavlara bu dönem yüz yüze katılım gösterecekler. Binlerce adayın katıldığı sınavlar için "AÖL sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor "aramaları devam ediyor. 23-24 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek sınava katılacak adaylar, sınav belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce yerlerinde olacaklar. Peki AÖL sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, sınavlar kaç dakika sürüyor?

AÖL SINAV SAATİ | AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, sınavlar kaç dakika sürüyor?

Açık Lise Sınavları 23-24 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavlarına katılacak olan adaylar, AÖL sınav saatlerini öğrenmek istiyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Lise sınavları 3 oturum halinde düzenlenecek. Peki Açık Lise sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? AÖL sınavı kaç dakika? AÖL sınav saatleri

AÖL SINAV SAATİ | AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, sınavlar kaç dakika sürüyor?

AÇIK LİSE SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Açık Lise sınavlarına katılacak olan adayların, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

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AÖL SINAV SAATİ | AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, sınavlar kaç dakika sürüyor?

AÖL SINAV SAATLERİ

Açık Lise 1. Dönem sınav saatleri MEB tarafından açıklandı.

23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavları oturum bilgileri şöyle olacak;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim lise sınavı ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.

Açık Lise Sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 11 soru yönetilirken sınav süresi 25 dakikadır.

AÖL SINAV SAATİ | AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, sınavlar kaç dakika sürüyor?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 18.12.2023 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlanmıştır.

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL SINAV SAATİ | AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, sınavlar kaç dakika sürüyor?

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek

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