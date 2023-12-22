AÖL SINAV SAATİ | AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, sınavlar kaç dakika sürüyor?

AÖL SINAV SAATLERİ

Açık Lise 1. Dönem sınav saatleri MEB tarafından açıklandı.

23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavları oturum bilgileri şöyle olacak;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim lise sınavı ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.

Açık Lise Sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 11 soru yönetilirken sınav süresi 25 dakikadır.