Giriş Tarihi: 23.01.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
20:12
1. DÖNEM AÖL sınav sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrenci girişi ekranı üzerinden 1. dönem açık lise sınavlarına dair sonuçlar araştırılıyor. Ortaöğretimi açıktan tamamlayan adaylar https://aol.meb.gov.tr/ üzerinden sınıf bilgilerini, sınav puanlarını ve ders geçme durumlarını öğreniyor. Öte yandan 2. dönem kayıt yenileme işlemleri de gündemde. Peki; 2023-2024 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, sınav sonucu sorgulama ekranı...