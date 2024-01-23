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Haberler Fotohaber 1. DÖNEM AÖL sınav sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 20:12 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 20:12

1. DÖNEM AÖL sınav sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrenci girişi ekranı üzerinden 1. dönem açık lise sınavlarına dair sonuçlar araştırılıyor. Ortaöğretimi açıktan tamamlayan adaylar https://aol.meb.gov.tr/ üzerinden sınıf bilgilerini, sınav puanlarını ve ders geçme durumlarını öğreniyor. Öte yandan 2. dönem kayıt yenileme işlemleri de gündemde. Peki; 2023-2024 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, sınav sonucu sorgulama ekranı...

1. DÖNEM AÖL sınav sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşen ilk dönem sınavlarının ardından ziyaret ediliyor. MEB Açık Öğretim Lisesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde araştırmalar hız kazandı. Ders geçme durumlarını kontrol eden öğrenciler sisteme odaklanmış durumda. Peki; 2023-2024 AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

1. DÖNEM AÖL sınav sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

1. DÖNEM AÇIK LİSE SINAVLARI TAMAMLANDI

MEB Açık Öğretim Lisesi ya da Açık Lise 1. Dönem sınav sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Cumartesi sabah ve öğlen, Pazar sabah oturumuyla sınavlarını tamamlayan öğrenciler bu kez AÖL sınav sonuçları için araştırmalarını yapıyor.

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1. DÖNEM AÖL sınav sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

1. DÖNEM AÖL sınav sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre sonuçlar 24 Ocak itibarıyla adayların erişimine açılacak.

Sonuçlar öncesi AÖL soruları ve cevapları erişime açılıyor. MEB tarih verdi.

1. DÖNEM AÖL sınav sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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