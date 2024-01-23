1. DÖNEM AÖL sınav sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

1. DÖNEM AÇIK LİSE SINAVLARI TAMAMLANDI

MEB Açık Öğretim Lisesi ya da Açık Lise 1. Dönem sınav sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Cumartesi sabah ve öğlen, Pazar sabah oturumuyla sınavlarını tamamlayan öğrenciler bu kez AÖL sınav sonuçları için araştırmalarını yapıyor.