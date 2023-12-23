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Haberler Fotohaber AÖL sınavları ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
Giriş Tarihi: 23.12.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 08:11

AÖL sınavları ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açıktan lise diplomasına sahip olmak için üç oturumlu sınava katılım sağlayacak binlerce aday "AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. MEB tarafından yayımlanan duyuru ile saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre açık lise sınavlarında öğrencilere her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek ve 25 dakika cevaplama süresi verilecek. Peki, AÖL sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, MEB ile 2023-2024 Açık Lise 1. dönem AÖL sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

AÖL sınavları ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

AÖL sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen üç oturumlu sınava, lise diplomasına sahip olmak isteyen ortaöğretim mezunu adaylar katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "AÖL sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları hem öğrenci hem de veliler tarafından yanıt aramaya başladı. Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olup adaylara sorumlu oldukları her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek. İşte, MEB ile 2023-2024 Açık Lise 1. dönem AÖL sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.

AÖL sınavları ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuru ile beraber Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu.

Duyuruya göre 1. Dönem Açık Lise sınavları, 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak. Toplam üç oturumdan oluşan sınav, yüz yüze gerçekleştirilecek.

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AÖL sınavları ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenecek olan AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL sınavları ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

SINAV UYGULAMASI

1. Sınav uygulamasında; Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.

2. Sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

3. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.

AÖL sınavları ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

4. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

5. Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

6. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

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