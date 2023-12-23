AÖL sınavları ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açıktan lise diplomasına sahip olmak için üç oturumlu sınava katılım sağlayacak binlerce aday "AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. MEB tarafından yayımlanan duyuru ile saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre açık lise sınavlarında öğrencilere her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek ve 25 dakika cevaplama süresi verilecek. Peki, AÖL sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, MEB ile 2023-2024 Açık Lise 1. dönem AÖL sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!