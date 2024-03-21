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Haberler Fotohaber AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 07:32

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

2023-2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖL 2. dönem sınavı ilk ve ikinci oturum 16 Mart Cumartesi günü, üçüncü oturum ise 17 Mart Pazar günü düzenlendi. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 11 soru soruldu ve 25'er dakika süre verildi. Ders geçme notu 45 olarak belirlenmiş olup bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Peki, MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi! İşte, 2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı meb.gov.tr...

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 16-17 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen AÖL sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Kitapçıklar Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adreslerinden yayımlanacak. Üç oturumda yapılan Açık Lise sınavlarına katılan öğrenciler www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr sitelerini yoğun olarak ziyaret etmeye başladı. Adaylar soruların doğru yanıtlarını A, B, D, C şeklinde görüntüleyebilecek. Peki, MEB 2. Dönem AÖL cevap anahtarı 2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

2023-2024 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Kurumları (Lise) 2. Dönem sınavları, 16-17 Mart 2024 tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Açık öğretim liselerinde kayıtlı toplam 625.703 öğrenciye yönelik yapılan sınavın her bir oturumu için adaylara 100 (yüz) dakika süre verildi.

Sınavda her bir dersten 11 soru olmak üzere 138 dersten toplamda 1518 adet çoktan seçmeli (4 seçenekli) soru yer aldı.

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AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlanma tarihi belli oldu.

MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuruda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verilmişti.

Buna göre, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

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