Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
07:32
AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
2023-2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖL 2. dönem sınavı ilk ve ikinci oturum 16 Mart Cumartesi günü, üçüncü oturum ise 17 Mart Pazar günü düzenlendi. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 11 soru soruldu ve 25'er dakika süre verildi. Ders geçme notu 45 olarak belirlenmiş olup bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Peki, MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi! İşte, 2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı meb.gov.tr...