AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 16-17 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen AÖL sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Kitapçıklar Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adreslerinden yayımlanacak. Üç oturumda yapılan Açık Lise sınavlarına katılan öğrenciler www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr sitelerini yoğun olarak ziyaret etmeye başladı. Adaylar soruların doğru yanıtlarını A, B, D, C şeklinde görüntüleyebilecek. Peki, MEB 2. Dönem AÖL cevap anahtarı 2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…