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Giriş Tarihi: 22.12.2023 00:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 00:30

ARAK DİZİSİ KARA KİMDİR? Show TV dizisi Arak’ın Kara’sı İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Show TV ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizi projelerinden biri olan Arak, 21 Aralık Perşembe akşamı itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Kara karakterine hayat veren İlker Kaleli hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Arak dizisi Kara kimdir? İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Arak'ın Kara'sı İlker Kaleli biyografisi ve kariyeri…

Arak dizisi Kara kimdir? Arak’ın Kara’sı İlker Kaleli kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi

Show TV ekranlarının tanıtımlarıyla dikkat çeken Arak dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği dizi, birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda ağırlıyor. Dizinin başrol karakteri olan Kara'nın hikayesi ile birlikte karaktere hayat veren İlker Kaleli hayatı ve kariyeri ile izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ''Arak dizisi Kara kimdir? İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Arak dizisinin Kara'sı İlker Kaleli hayatı ve rol aldığı dizi ve filmler…

Arak dizisi Kara kimdir? Arak’ın Kara’sı İlker Kaleli kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi

ARAK DİZİSİ KARA KARAKTERİ HAKKINDA

Dizi, hırsızlıkla hem kendini hem de yaşadığı mahalleyi geçindiren Kara'nın ailesinin hayatını karartanların peşine düşmesini ve bu sırada yolunun beklenmedik bir şekilde kesiştiği Zeynep ile (Öykü Karayel) başına gelenleri ekrana taşıyacak.

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Arak dizisi Kara kimdir? Arak’ın Kara’sı İlker Kaleli kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi

Kara, haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran bir karakterdir.

Ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşinde olan Kara'nın yolu, ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar'ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar'la kesişir.

Arak dizisi Kara kimdir? Arak’ın Kara’sı İlker Kaleli kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi

Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin yolları aslında geçmişte kesişmiştir. Zeynep, annesinin ölüm yıldönümünde babası Rauf ve kardeşi Rüzgar arasındaki tartışmaların ortasında kalır.

Kara ise beklenmedik bir kayıpla yüzleşirken, ablası Yosun ve kardeşi Sedat ile seneler sonra bir araya gelir. Zeynep, o günü her sene yaptığı gibi eski evlerinde geçirirken, Kara, babaannesi Sema Sultan'ın söylediklerini, babasının haksız yere hapislere düşmesinin arkasındaki gerçeğe ulaşmaya çalışıyordur. İkisi de her şeyin başladığı ve bittiği yerde, yüreklerini yakan yarayla baş başadır… Bu yara onları bir araya mı getirecek, yoksa birbirlerinden uzaklaştıracak mıdır?

Arak dizisi Kara kimdir? Arak’ın Kara’sı İlker Kaleli kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi

İLKER KALELİ KİMDİR?

11 Mayıs 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İlker Kaan Kaleli, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand'a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. 2020 yılında yayımlanan Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterine hayat verdi.

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