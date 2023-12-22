ARAK DİZİSİ KARA KİMDİR? Show TV dizisi Arak’ın Kara’sı İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Show TV ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizi projelerinden biri olan Arak, 21 Aralık Perşembe akşamı itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Kara karakterine hayat veren İlker Kaleli hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Arak dizisi Kara kimdir? İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Arak'ın Kara'sı İlker Kaleli biyografisi ve kariyeri…