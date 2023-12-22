ARAK DİZİSİ ZEYNEP ÇINAR KİMDİR? Show TV dizisi Arak’ın Zeynep’i Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

ARAK DİZİSİ ZEYNEP ÇINAR KARAKTERİ HAKKINDA

Show TV'nin kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran Most Production imzalı yeni dizisi Arak'ın başrol oyuncularından olan Öykü Karayel, rolünü ve izleyiciyi nelerin beklediğini anlattı.

Karayel, dizide hayat verdiği Zeynep karakterini şöyle anlattı:

''Zeynep, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi doğrularından taviz vermeyen güçlü bir genç kadın. Annesinin ani ölümü onun canını zamanında çok yakmış olsa da bir şekilde üstesinden gelmeyi ve ailesini bir arada tutmayı başarmış. Kara ile yolları beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise Zeynep bir yol ayrımında aslında. İkilinin ilişkileri ilerledikçe Zeynep çok daha cesur kararlar almaya ve geçmişinde gerçekte neler olup bittiğinin de peşine düşmeye başlayacak.''