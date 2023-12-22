ARAK DİZİSİ ZEYNEP ÇINAR KİMDİR? Show TV dizisi Arak’ın Zeynep’i Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Show TV ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizi projesi Arak, 21 Aralık Perşembe akşamı itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Öykü Karayel ve İlker Kaleli'nin yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Zeynep Çınar karakterine hayat veren Öykü Karayel hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Arak dizisi Zeynep kimdir? Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Arak'ın Zeynep'i Öykü Karayel biyografisi ve kariyeri…