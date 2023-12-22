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Giriş Tarihi: 22.12.2023 00:40 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 00:40

ARAK DİZİSİ ZEYNEP ÇINAR KİMDİR? Show TV dizisi Arak’ın Zeynep’i Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Show TV ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizi projesi Arak, 21 Aralık Perşembe akşamı itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Öykü Karayel ve İlker Kaleli'nin yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Zeynep Çınar karakterine hayat veren Öykü Karayel hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Arak dizisi Zeynep kimdir? Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Arak'ın Zeynep'i Öykü Karayel biyografisi ve kariyeri…

Arak dizisi Zeynep kimdir? Show TV Arak’ın Zeynep’i Öykü Karayel kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Show TV ekranlarının tanıtımlarıyla dikkat çeken Arak dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği dizi, birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda ağırlıyor. Dizinin başrol karakteri olan Zeynep Çınar'ın hikayesi ile birlikte karaktere hayat veren Öykü Karayel hayatı ve kariyeri ile izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ''Arak dizisi Zeynep kimdir? Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Arak dizisinin Zeynep'i Öykü Karayel hayatı ve rol aldığı dizi ve filmler…

Arak dizisi Zeynep kimdir? Show TV Arak’ın Zeynep’i Öykü Karayel kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

ARAK DİZİSİ ZEYNEP ÇINAR KARAKTERİ HAKKINDA

Show TV'nin kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran Most Production imzalı yeni dizisi Arak'ın başrol oyuncularından olan Öykü Karayel, rolünü ve izleyiciyi nelerin beklediğini anlattı.

Karayel, dizide hayat verdiği Zeynep karakterini şöyle anlattı:

''Zeynep, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi doğrularından taviz vermeyen güçlü bir genç kadın. Annesinin ani ölümü onun canını zamanında çok yakmış olsa da bir şekilde üstesinden gelmeyi ve ailesini bir arada tutmayı başarmış. Kara ile yolları beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise Zeynep bir yol ayrımında aslında. İkilinin ilişkileri ilerledikçe Zeynep çok daha cesur kararlar almaya ve geçmişinde gerçekte neler olup bittiğinin de peşine düşmeye başlayacak.''

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Arak dizisi Zeynep kimdir? Show TV Arak’ın Zeynep’i Öykü Karayel kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Öykü Karayel, 20 Ağustos 1990 tarihinde Yeşim ve Cengiz Karayel çiftinin ikiz çocuklarından biri olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Çemberlitaş Kız Lisesi'nden mezun olan Karayel, Kenter Tiyatrosu'nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne kaydoldu.

Henüz konservatuvar öğrencisiyken Krek'in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından "Ayşe" rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan bu rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde, Efes Özel Ödülü'nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü'nü almayı başardı.

Arak dizisi Zeynep kimdir? Show TV Arak’ın Zeynep’i Öykü Karayel kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in, ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekti ve Kuzey Güney adlı televizyon dizisinde, "Cemre Çayak" karakterini canlandırdı. Daha sonra Kara Para Aşk, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kalp Atışı ve Muhteşem İkili dizilerinde rol aldı.

2020 yılında Netflix'in Türk yapımı dizilerinden olan Bir Başkadır'da "Meryem" karakterini canlandıran oyuncu son olarak 26. bölümüyle final yapan Kaderimin Oyunu dizisinde "Asiye Yılmaz" rolünü canlandırdı.

2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile evlenen Öykü Karayel'in bu evliliğinden 2021 yılında Roman adında bir oğlu oldu.

Arak dizisi Zeynep kimdir? Show TV Arak’ın Zeynep’i Öykü Karayel kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

FİLMOGRAFİSİ

Televizyon

2011-2013 Kuzey Güney Cemre Çayak Başrol oyuncusu Kanal D

2014-2015 Kara Para Aşk İpek Yardımcı oyuncu atv

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Dilruba Sultan Star TV

2017-2018 Kalp Atışı Eylül Erdem Başrol oyuncusu Show TV

2018-2019 Muhteşem İkili Yağmur Bulut Kanal D

2019 Jet Sosyete Sinem Konuk oyuncu

2021-2022 Kaderimin Oyunu Asiye Yılmaz Başrol oyuncusu Star TV

2022 İbrahim Selim ile Bu Gece Kendisi Konuk FOX

2023 Kin Nuray Batuk Yardımcı oyuncu AMC+

2023- Arak Zeynep Çınar Başrol oyuncusu Show TV

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