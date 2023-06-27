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Haberler Fotohaber Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 07:51

Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran Salı bugün idrak ediliyor. Bayramda bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Bayramda ve arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Havale ve EFT saatleri merak ediliyor. Kurumsal veya bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler açıklamaları takip ediyor. Arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor soruları yanıt aramaya başladı. Para çekmek veya göndermek isteyenler özel ve kamu bankaları için araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 27 Haziran 2023 Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, yarım gün mü? İşte, merak edilenler…

Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı arefe günü bugün bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

Arefe günü bankalar kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık soruları yanıt aramaya başladı. Kurban Bayramı öncesi işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Gişe işlemleri için özel ve kamu bankaları açıklamaları yakın takibe alındı. Özellikle havale ve EFT saatleri arama geçmişlerindeki yerini aldı. 27 Haziran bugün bankalar açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. 2023 Kurban Bayramı banka çalışma saatleri tek tek araştırılıyor. Peki, Bayramda ve arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, çalışıyor mu, yarım gün mü? İşte, detaylar…

Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı arefe günü bugün bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

27 HAZİRAN 2023 AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde ise Arefe Günü idrak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu?

İşte Bayramda ve arefe günü bankaların çalışma saatleri

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Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı arefe günü bugün bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

AREFE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

9 günlük idari izin sadece kamu çalışanlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla kamu bankaları 23 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde hizmet vermeyecek olup 3 Temmuz tarihinde çalışmalarına başlayacak.

Özel sektör bankaları ise 27 Haziran 2023 Salı günü öğlen 12.00 ya da 13.00'e kadar açık olacak. Öğleden sonrası resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı arefe günü bugün bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

BANKALAR BAYRAMDA AÇIK MI, TATİL Mİ?

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek. Buna göre özel ve kamu dahil olmak üzere tüm bankalar 28 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak ve 3 Temmuz 2023 Pazartesi itibarıyla yeniden işlem yapmaya başlayacak.

Bu noktada bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerinde başvurabilir.

Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı arefe günü bugün bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ, NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Özel bankalarda 27 Haziran Salı günü öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.

Resmi tatil günlerinde ise yani bayramda EFT ve Havale işlemleri hesaba geçmeyecek. Bu sebeple para gönderme işlemleri bayram sonrası bir sonraki işlem gününde hesaba aktarılabilecek.

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