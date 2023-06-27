Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran Salı bugün idrak ediliyor. Bayramda bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Bayramda ve arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Havale ve EFT saatleri merak ediliyor. Kurumsal veya bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler açıklamaları takip ediyor. Arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor soruları yanıt aramaya başladı. Para çekmek veya göndermek isteyenler özel ve kamu bankaları için araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 27 Haziran 2023 Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, yarım gün mü? İşte, merak edilenler…