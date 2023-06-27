Arefe günü bugün bankalar açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arefe günü bankalar kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

27 HAZİRAN 2023 AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde ise Arefe Günü idrak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu?

İşte Bayramda ve arefe günü bankaların çalışma saatleri…