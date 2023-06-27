Arefe günü ibadetleri Diyanet listesi 2023: Kurban Bayramı Arefe Günü ne yapılır, yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

İslam dininin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı için sayılı saatler kaldı. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek için hazırlanan Müslümanlar, 28 Haziran Çarşamba günü bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayacak. Kurban Bayramı arifesi ise bugün idrak ediliyor. Bayramdan bir gün öncesini temsil eden Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve tesbihler bu noktada merak konusu haline geldi. Peki; Diyanet ile Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, bayramı muştulayan Arefe günü duası, namazı ve bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü haberimizde derlendi!