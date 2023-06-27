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Haberler Fotohaber Arefe günü ibadetleri Diyanet listesi 2023: Kurban Bayramı Arefe Günü ne yapılır, yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 07:41

Arefe günü ibadetleri Diyanet listesi 2023: Kurban Bayramı Arefe Günü ne yapılır, yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

İslam dininin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı için sayılı saatler kaldı. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek için hazırlanan Müslümanlar, 28 Haziran Çarşamba günü bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayacak. Kurban Bayramı arifesi ise bugün idrak ediliyor. Bayramdan bir gün öncesini temsil eden Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve tesbihler bu noktada merak konusu haline geldi. Peki; Diyanet ile Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, bayramı muştulayan Arefe günü duası, namazı ve bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü haberimizde derlendi!

Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar! Diyanet ile Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği yılın ikinci dini bayramı gelip çattı. İslam aleminin heyecan ve özlemle beklediği Kurban Bayramı'nın müjdecisi Arefe günü 27 Haziran'da idrak ediliyor. Zilhicce ayının dokuzuncu gününe tekabül eden bu faziletli günü ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar "Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir, hangi zikirler ve tesbihler çekilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır" buyurmuştur. Peki, Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, Arefe günü duası, çekilecek zikirler ve tesbihler ile bu gecede yapılacak ibadetler…

Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar! Diyanet ile Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ

Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.

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Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar! Diyanet ile Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar! Diyanet ile Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

AREFE GÜNÜNDE NELER YAPILIR?

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

İhlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."

Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar! Diyanet ile Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki: ''Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.''

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