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Haberler Fotohaber Arefe gününde oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir, sevabı nedir? İşte, DİYANET açıklamaları
Giriş Tarihi: 24.06.2023 13:10 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 13:10

Arefe gününde oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir, sevabı nedir? İşte, DİYANET açıklamaları

Hz. Peygamber'in (s.a.s) "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." hadisinden ötürü Kurban Bayramı'ndan bir gün önce idrak edilen Arefe gününü oruç tutarak geçirmeyi düşünen binlerce müslüman yüce Allah'ın rızasını almayı düşünüyor. Bu noktada Arefe gününde oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir, sevabı nedir merak ediliyor. İşte, Diyanet açıklamaları ile merak edilenler…

Arefe gününde oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir, sevabı nedir? İşte, DİYANET açıklamaları

27 Haziran Arefe Günü'nde yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar ve okunacak dualar araştırılıyor. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Bu sebeple bugünü boş geçmemek, yüce Allah2ın takdiri ve onayını almak isteyen kadın erken her Müslüman Arefe gününde oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir, sevabı nedir? merak ediliyor. Yüce Allah2ın kıymet verdiği bugünü hürmet ederek bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret edilmelidir. İşte, Kurban Bayramı öncesi yapılacak ibadetler…

Arefe gününde oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir, sevabı nedir? İşte, DİYANET açıklamaları

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU, ORUÇ TUTMAK SEVAP MI?
Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

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Arefe gününde oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir, sevabı nedir? İşte, DİYANET açıklamaları

Resulullah(sav): "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." diyerek, Allah Teâlâ'nm kıymet verdiği günü hürmet ederek bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret etmemizi istemiştir. Hürmet, verilen nimeti idrak etmekle ve verileni bilmekle, görebilmekle başlar. Arefe gününü günahlara girmeden oruçla, duayla, istiğfarla geçirmek kullarını arefe gününde bağışlayacağını müjdeleyen Allah Teâlâ'ya hürmetin ve şükrün bir ifadesidir. (Deylemi)

Arefe gününde oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir, sevabı nedir? İşte, DİYANET açıklamaları

AREFE GÜNÜ YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER:
1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur

Arefe gününde oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir, sevabı nedir? İşte, DİYANET açıklamaları

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılırken, Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.

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