Giriş Tarihi: 24.06.2023 13:10
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
13:10
Arefe gününde oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir, sevabı nedir? İşte, DİYANET açıklamaları
Hz. Peygamber'in (s.a.s) "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." hadisinden ötürü Kurban Bayramı'ndan bir gün önce idrak edilen Arefe gününü oruç tutarak geçirmeyi düşünen binlerce müslüman yüce Allah'ın rızasını almayı düşünüyor. Bu noktada Arefe gününde oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir, sevabı nedir merak ediliyor. İşte, Diyanet açıklamaları ile merak edilenler…