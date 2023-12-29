Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:07
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
06:07
ARKA SOKAKLAR 657. BÖLÜM İZLE EKRANI || Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle kesintisiz, tek parça, full HD
Arka Sokaklar 657. Bölüm izle Kanal D Ekranlarında yerini aldı. Başrollerini Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde Rıza Baba ve ekip yılbaşını beraber kutluyor. Rıza Baba ve ekip yeni yıla Kibariye'nin birbirinden güzel şarkıları eşliğinde giriyor. Sıcak ve eğleneli sahnelerin yer aldığı Arka Sokaklar yeni bölüm izle ile televizyon ekranlarında yerini aldı. İşte, Kanal D Arka Sokaklar son bölüm full izle ekranı…