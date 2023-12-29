ARKA SOKAKLAR 657. BÖLÜM İZLE EKRANI || Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle kesintisiz, tek parça, full HD

ARKA SOKAKLAR 657. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba ve Ekip tüm yıl örgütü çökertmek için uğraşır. Bütün bir yıl boyunca çok çalışan, çok yorulan ve yeni yıla beraber girecek olan ekibe Rıza Baba'nın bir sürprizi vardır.