Giriş Tarihi: 30.12.2023 01:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
01:00
ARKA SOKAKLAR 658. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Arka Sokaklar 658. bölüm fragmanı heyecan dolu bir sonla biten yeni bölümün ardından sorgulanmaya başladı. Başrollerini Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar gibi ünlü isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar her hafta yeni bölümü ile perşembe günleri Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Son olarak 657. bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapımın yeni bölümünde neler olacağını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?