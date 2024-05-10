Arka Sokaklar 674. bölüm izle || Mesut polis mi, yoksa MİT ajanı mı? Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle

Giriş Tarihi: 10.05.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
21:27
Arka Sokaklar 674. bölüm izle için Kanal D ekranlarına dönüldü. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı uzun soluklu dizi Arka Sokaklar'a Mesut Komiser'in dönmesi ile geçtiğimiz hafta duygu dolu anlar yaşanmıştı. Aksiyon ve gerilimin zirveye ulaştığı yapımda bu hafta Mesut polis mi, yoksa MİT ajanı mı? Arif Müdür'ün Rıza Baba'ya sorduğu bu soru akılları karıştırıyor. İşte, Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…