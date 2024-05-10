Arka Sokaklar 674. bölüm izle || Mesut polis mi, yoksa MİT ajanı mı? Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle

ARKA SOKAKLAR 674. BÖLÜM KONUSU

Mesut polis mi, yoksa MİT ajanı mı? Arif Müdür'ün Rıza Baba'ya sorduğu bu soru akılları karıştırdı. MİT için operasyonlara katılan Mesut'un ortadan kaldırdığı isim örgütü rahatsız eder. Teşkilatın içindeki bazı köstebekler Mesut'un bilgilerini sızdırır.