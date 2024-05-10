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Haberler Fotohaber Arka Sokaklar 674. bölüm izle || Mesut polis mi, yoksa MİT ajanı mı? Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle
Giriş Tarihi: 10.05.2024 21:27 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 21:27

Arka Sokaklar 674. bölüm izle || Mesut polis mi, yoksa MİT ajanı mı? Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle

Arka Sokaklar 674. bölüm izle için Kanal D ekranlarına dönüldü. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı uzun soluklu dizi Arka Sokaklar'a Mesut Komiser'in dönmesi ile geçtiğimiz hafta duygu dolu anlar yaşanmıştı. Aksiyon ve gerilimin zirveye ulaştığı yapımda bu hafta Mesut polis mi, yoksa MİT ajanı mı? Arif Müdür'ün Rıza Baba'ya sorduğu bu soru akılları karıştırıyor. İşte, Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Arka Sokaklar 674. bölüm izle || Mesut polis mi, yoksa MİT ajanı mı? Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle

18 sezondur ilgiyle takip edilen polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Arka Sokaklar 10 Mayıs 2024 Cuma günü 674. bölümü ile takibe alındı. İşte, Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri.

Arka Sokaklar 674. bölüm izle || Mesut polis mi, yoksa MİT ajanı mı? Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle

ARKA SOKAKLAR 674. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı Arka Sokalar bu hafta 674. bölümü ile ekrana geliyor.

9 Mayıs 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

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Arka Sokaklar 674. bölüm izle || Mesut polis mi, yoksa MİT ajanı mı? Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle

ARKA SOKAKLAR 674. BÖLÜM KONUSU

Mesut polis mi, yoksa MİT ajanı mı? Arif Müdür'ün Rıza Baba'ya sorduğu bu soru akılları karıştırdı. MİT için operasyonlara katılan Mesut'un ortadan kaldırdığı isim örgütü rahatsız eder. Teşkilatın içindeki bazı köstebekler Mesut'un bilgilerini sızdırır.

Arka Sokaklar 674. bölüm izle || Mesut polis mi, yoksa MİT ajanı mı? Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle

Mesut yıllar sonra geri dönmüştür; ancak, Selin'in yanında olmayışı Rıza ve diğerlerinin kafasında soru işaretleri yaratır. Diğer yandan Mesut, gölbaşı saldırısı faillerini aramaya devam eder. Öğretmen kod adlı Uğur hedefindedir.

Arka Sokaklar 674. bölüm izle || Mesut polis mi, yoksa MİT ajanı mı? Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle

Hakan babalık testi yaptırır. Sonucu duyan Vedat ortalığı karıştıracaktır. Aylin ise, Hakan'a bir teklifle gelir.

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