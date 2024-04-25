Arka Sokaklar Mesut ölmedi mi, geri mi dönüyor, yaşıyor mu? Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı ile gündemde!

ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLDÜ MÜ?

2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın resmi hesabını takibe alması da dikkat çekti. Bu hamlenin ardından 18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in döndüğü düşünüldü. Fragmanda Rıza Amir, kendisine MİT tarafından ulaştırılan fotoğrafta Mesut'u görüyor. Tanıtımında sonunda ise Mesut Komiser geri döndüğü görülüyor. Buna göre Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in ölmediği tahmin ediliyor.