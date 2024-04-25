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Haberler Fotohaber Arka Sokaklar Mesut ölmedi mi, geri mi dönüyor, yaşıyor mu? Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı ile gündemde!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 16:14

Arka Sokaklar Mesut ölmedi mi, geri mi dönüyor, yaşıyor mu? Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı ile gündemde!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar son bölüm fragmanı konuşuluyor. 26 Nisan Cuma günü yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak yapımın 672. bölüm fragmanı ile "Mesut komiser öldü mü" sorusu bir kez daha gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda diziden ayrılığı ile konuşulan Şevket Çoruh diziye geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar Mesut ölmedi mi, geri mi dönüyor, yaşıyor mu? İşte detaylar.

Arka Sokaklar Mesut ölmedi mi, geri mi dönüyor, yaşıyor mu? Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı ile gündemde!

Arka Sokaklar Mesut Komiser yaşıyor mu, geri mi dönüyor, ölmedi mi soruları yeni bölüm öncesi gündemdeki yerini aldı. Arka Sokaklar 672. yeni bölümü ile 26 Nisan Cuma günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki yapımda 17 sezon yer aldıktan sonra ayrılığı ile çok konuşulan Şevket Çoruh bir süredir farklı yapımlarda boy gösteriyordu. Peki, Arka Sokaklar Mesut yaşıyor mu, geri mi dönüyor, öldü mü? İşte detaylar…

Arka Sokaklar Mesut ölmedi mi, geri mi dönüyor, yaşıyor mu? Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı ile gündemde!

MESUT KOMİSER ÖLMEDİ Mİ, GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Arka Sokaklar 672. bölüm tanıtım fragmanında yüzü belli olmayan gizemli bir karaktere yer verildi. Fragmanda Arif Müdür, Rıza Baba'ya MİT'ten gelen özel dosyayı gösterdi ve kameralara yansıyan kişinin Mesut olup olmadığını sorar. Rıza Baba gördüğü fotoğraf karşısında şaşkına döner.

Yayınlanan bu görüntüler, dizinin efsanevi karakteri Mesut Komiser'e benzetilmesi ve Mesut Komiser'in köpeği Garip'in onun kokusunu algılayıp koşması sevilen oyuncu Şevket Çoruh'un yapıma geri dönmesi olarak yorumlandı.

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Arka Sokaklar Mesut ölmedi mi, geri mi dönüyor, yaşıyor mu? Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı ile gündemde!

ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLDÜ MÜ?
2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın resmi hesabını takibe alması da dikkat çekti. Bu hamlenin ardından 18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in döndüğü düşünüldü. Fragmanda Rıza Amir, kendisine MİT tarafından ulaştırılan fotoğrafta Mesut'u görüyor. Tanıtımında sonunda ise Mesut Komiser geri döndüğü görülüyor. Buna göre Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in ölmediği tahmin ediliyor.

Arka Sokaklar Mesut ölmedi mi, geri mi dönüyor, yaşıyor mu? Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı ile gündemde!

ARKA SOKAKLAR MESUT'A NE OLMUŞTU?
Arka Sokaklar 633. Bölümde Mesut, Tunç'un yaşadığı korkunç olay sonrasında üzüntüden beyin kanaması geçiriyor!

Mesut, Tunç'un içinde bulunan arabanın patlaması sonrasında büyük yıkım yaşamıştı. Bu yüzden beyin kanaması geçiren Mesut acilen ameliyata alınır. İlk ameliyat başarılı da geçse Mesut uyutularak tedavisine devam edilir. Doktor, sevenlerine her şeye hazır olmalarını söyler. Bu haber karşısında herkes özellikle Selin büyük yıkım yaşarlar. Bir sene boyunca Mesut'un tedavisine Amerika'da devam edilmiştir.

Arka Sokaklar Mesut ölmedi mi, geri mi dönüyor, yaşıyor mu? Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı ile gündemde!

ARKA SOKAKLAR 672. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ağır yaralı bir şekilde hastaneye getirilen Kurtuluş Baki'yi kurtarmak için Dr. Alpay başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları seferber olur.

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