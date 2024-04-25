Giriş Tarihi: 25.04.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
16:14
Arka Sokaklar Mesut ölmedi mi, geri mi dönüyor, yaşıyor mu? Arka Sokaklar 672. bölüm fragmanı ile gündemde!
Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar son bölüm fragmanı konuşuluyor. 26 Nisan Cuma günü yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak yapımın 672. bölüm fragmanı ile "Mesut komiser öldü mü" sorusu bir kez daha gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda diziden ayrılığı ile konuşulan Şevket Çoruh diziye geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar Mesut ölmedi mi, geri mi dönüyor, yaşıyor mu? İşte detaylar.