ARKA SOKAKLAR TEVFİK MORALI KİMDİR? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’ın Tevfik’i Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında, nereli?

FERİT AKTUĞ KİMDİR?

17 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Mustafa Ferit Aktuğ, lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Ferit Aktuğ, 2001 yılında Akademi İstanbul Sanat bünyesinde kamera önü oyunculuğu eğitimi aldı.

2002 yılı içinde ilk rol aldığı yapım Koçum Benim adlı dizi TRT 1'de yayımlanmaya başladı. 2003 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Mustafa Hakkında Herşey filmiyle sinemada ilk kez bir filmde yer aldı.

Sonrasında o dönemin popüler dizilerinden Kampüsistan, Haziran Gecesi gibi dizilerde oynadı. Ardından en uzun soluklu dizisi Kavak Yelleri adlı dizide komiser Metin Kaygısız rolünü 170 bölüm canlandırdı. Bu dönemde çeşitli reklamlarda oynadı.

Oyuncu, Aramızda Kalsın, Kördüğüm, Ufak Tefek Cinayetler dizilerinde boy göstrdi. 2019 yılında Dasdas tiyatro bünyesinde Timsah adlı oyunda yer aldı. 2020 yılının en popüler işlerinden biri olan Eltilerin Savaşı filminde Selim rolüyle karşımıza çıktı.