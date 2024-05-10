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Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:23

ARKA SOKAKLAR TEVFİK MORALI KİMDİR? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’ın Tevfik’i Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D dizisi Arka Sokaklar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Polisiye türdeki diziye Şevket Çoruh ve Oya Okar'dan sonra bir sürpriz isim daha katıldı. Polisiye türdeki yapıma Ferit Aktuğ dahil oldu. Aktuğ, dizide Tevfik Moralı karakterine hayat verecek. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu olurken rolü canlandıran oyuncu Ferit Aktuğ hayatı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar Tevfik Moralı kimdir? Arka Sokaklar'ın Tevfik'i Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında, nereli?

ARKA SOKAKLAR TEVFİK MORALI KİMDİR? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’ın Tevfik’i Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Cuma akşamları yayınlanan diziye Şevket Çoruh ve Oya Okar'dan sonra yeni bir isim daha dahil oldu. Ferit Aktuğ, Tevfik Moralı karakteriyle yapıma katıldı. İzleyiciler ''Arka Sokaklar Tevfik Moralı kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Arka Sokaklar Tevfik'i Ferit Aktuğ hayatı hakkında merak edilenler…

ARKA SOKAKLAR TEVFİK MORALI KİMDİR? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’ın Tevfik’i Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında, nereli?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, 10 Mayıs Cuma akşamı 674. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un birlikte kaleme aldığı Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosu büyüyor. 18 yıldır ekrana gelen polisiye dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

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ARKA SOKAKLAR TEVFİK MORALI KİMDİR? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’ın Tevfik’i Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında, nereli?

ARKA SOKAKLAR TEVFİK MORALI KİMDİR?

Ferit Aktuğ Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Aktuğ, dizide Tevfik Moralı karakterine hayat verecek ve yeni bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

Oyuncu, bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden çok daha farklı bir rol ile ekrana gelecek. "Tevfik Moralı" ismi ile diziye dahil olan oyuncunun hayat vereceği karakter ise gizemini korumaya devam ediyor.

ARKA SOKAKLAR TEVFİK MORALI KİMDİR? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’ın Tevfik’i Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında, nereli?

FERİT AKTUĞ KİMDİR?

17 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Mustafa Ferit Aktuğ, lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Ferit Aktuğ, 2001 yılında Akademi İstanbul Sanat bünyesinde kamera önü oyunculuğu eğitimi aldı.

2002 yılı içinde ilk rol aldığı yapım Koçum Benim adlı dizi TRT 1'de yayımlanmaya başladı. 2003 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Mustafa Hakkında Herşey filmiyle sinemada ilk kez bir filmde yer aldı.

Sonrasında o dönemin popüler dizilerinden Kampüsistan, Haziran Gecesi gibi dizilerde oynadı. Ardından en uzun soluklu dizisi Kavak Yelleri adlı dizide komiser Metin Kaygısız rolünü 170 bölüm canlandırdı. Bu dönemde çeşitli reklamlarda oynadı.

Oyuncu, Aramızda Kalsın, Kördüğüm, Ufak Tefek Cinayetler dizilerinde boy göstrdi. 2019 yılında Dasdas tiyatro bünyesinde Timsah adlı oyunda yer aldı. 2020 yılının en popüler işlerinden biri olan Eltilerin Savaşı filminde Selim rolüyle karşımıza çıktı.

ARKA SOKAKLAR TEVFİK MORALI KİMDİR? Kanal D dizisi Arka Sokaklar’ın Tevfik’i Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında, nereli?

FİLMOGRAFİSİ
DİZİLER

Arka Sokaklar - 2024- - Tevfik Moralı
Bambaşka Biri - 2023-2024 - Murat
Ah Nerede - 2022 - Ali
Sefirin Kızı - 2021 - Bora
Şans Kapıyı Çalınca (yarışma) - 2020 - Sunucu
Ufak Tefek Cinayetler - 2017-2018 - Taylan
TOLGSHOW (program) - Konuk
Kördüğüm - 2016 - Genco
Aramızda Kalsın - 2013-2015 - Mahir
Yamak Ahmet - 2011-2012 - Ferhat
Mazi Kalbimde Yaradır - 2011
Kavak Yelleri - 2007-2011 - Metin Kaygısız
Koçum Benim - Aslan
Kampüsistan - 2003-2004 - Mehmet
Haziran Gecesi - Tarık
Büyük Buluşma -

FİLMLER

Beyaz Eşya, 2024
Aile Çıkmazı, 2024
Hatıran Yeter, 2024
Merve Kült, 2023
Oregon, 2023
Kendi Yolumda, 2022
Kim Bu Aile?, 2022
Eltilerin Savaşı, 2020
Düğün Dernek 2: Sünnet, 2015
Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014
Evdeki Yabancılar, 2012
Mustafa Hakkında Herşey, 2003

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