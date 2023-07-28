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Haberler Fotohaber Aşure günü gecesi namazı kılınışı: Diyanet ile 4 rekat ve 100 rekat Aşure gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nelerdir?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 01:13 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 01:32

Aşure günü gecesi namazı kılınışı: Diyanet ile 4 rekat ve 100 rekat Aşure gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nelerdir?

Aşure günü namazı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Muharrem ayının 10. Günü kutlanan bu mübarek gün, bu yıl 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bu kıymetli günün gecesinde yapılacak ibadetlerin büyük önemi bulunuyor. Bu noktada İslam alemi konuyla ilgili olarak ''Aşure günü gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Bu günde kılınabilecek iki namaz bulunuyor. İbadetlerini doğru şekilde yerine getirmek isteyenler Diyanet tarafından paylaşılan bilgileri kontrol ediyor. Peki, Aşure gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte, Aşure gecesi namazı kılınışı ve rekat sayısı...

Aşure günü gecesi namazı kılınışı: Diyanet ile 4 rekat ve 100 rekat Aşure gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nelerdir?

Mübarek Aşure günü geldi çattı. Allah'ın rızasını kazanmak isteyen milyonlarca Müslüman, bu geceyi ibadet ederek geçirecek. Bu noktada Muharrem ayının 10. Günü idrak edilen Aşure günü namazı ile ilgili detaylar sorgulanmaya başladı. İslam alemi ibadetlerini doğru gerçekleştirmek adına bilgilerini tazeliyor. Aşure gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır soruları yanıt arıyor. Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre, bu tarihte iki farklı namaz kılınması tavsiye ediliyor. Peki, Diyanet ile Aşure gecesi namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir? İşte, kılınışı, rekat sayısı ve merak edilen tüm detaylar…

Aşure günü gecesi namazı kılınışı: Diyanet ile 4 rekat ve 100 rekat Aşure gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nelerdir?

AŞURE GECESİ KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

Diyanet'te yer alan bilgilere göre, mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

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Aşure günü gecesi namazı kılınışı: Diyanet ile 4 rekat ve 100 rekat Aşure gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nelerdir?

AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

1-) Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edildiğine göre:

"Her kim Aşura gecesinde 4 rekat kılar, her rekatta 1 kere Fatiha, 50 kere İhlas Suresi'ni okursa, 50 sene geçmiş, 50 sene de gelecek günahları bağışlanır ve Allah-u Te'ala onun için Mele-i E'lâ'da (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan bir milyon minber bina eder."

2-) Aişe (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Aşura gününde veya gecesinde her rekatta Fatiha Suresi ve 3 kere İhlas Suresi okuyarak 100 rekat kılar, namazı bitirdikten sonra 70 kere:[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]der, ardından 70 kere istiğfar eder, daha sonra da 70 kere bana salat ederse, öldüğü zaman Allah-u Te'ala onun kabrini misk ve anberle doldurur."

Aşure günü gecesi namazı kılınışı: Diyanet ile 4 rekat ve 100 rekat Aşure gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nelerdir?

AŞURE GÜNÜ ÖĞLEN İLE İKİNDİ ARASINDA KILINACAK NAMAZ

Aşure günü öğlen ile ikindi arasında kılınması tavsiye edilen 4 rekatlık bir namaz bulunmaktadır. Her rek'atta 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur.

Bu namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerif, 70 salavât-ı şerife, 70 defa da: Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azıym denir. Sonra da ümmet-i Muhammed'in hidâyeti, sıkıntılarının giderilmesi ve mutluluğu için duâ edilir.

Aşure günü gecesi namazı kılınışı: Diyanet ile 4 rekat ve 100 rekat Aşure gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nelerdir?

AŞURE GECESİ 4 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI

1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

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