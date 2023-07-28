Aşure günü gecesi namazı kılınışı: Diyanet ile 4 rekat ve 100 rekat Aşure gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nelerdir?

Aşure günü namazı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Muharrem ayının 10. Günü kutlanan bu mübarek gün, bu yıl 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bu kıymetli günün gecesinde yapılacak ibadetlerin büyük önemi bulunuyor. Bu noktada İslam alemi konuyla ilgili olarak ''Aşure günü gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Bu günde kılınabilecek iki namaz bulunuyor. İbadetlerini doğru şekilde yerine getirmek isteyenler Diyanet tarafından paylaşılan bilgileri kontrol ediyor. Peki, Aşure gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte, Aşure gecesi namazı kılınışı ve rekat sayısı...