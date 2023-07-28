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Haberler Fotohaber Aşure Günü mesajları 2023 resimli seçenekleri ile yayında! Dualı ve hadisli Aşure Günü mesajları Muharrem ayı sözleri 28 Temmuz Cuma gününe özel derlendi
Giriş Tarihi: 28.07.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 07:30

Aşure Günü mesajları 2023 resimli seçenekleri ile yayında! Dualı ve hadisli Aşure Günü mesajları Muharrem ayı sözleri 28 Temmuz Cuma gününe özel derlendi

10 Muharrem yani Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz Cuma günü idrak ediliyor. Sevdikleri ile bu özel günü paylaşan İslam alemi Aşure Günü mesajları 2023 yılı özel derlemesini araştırmaya başladı. Arapça'da "on" anlamına gelen "Aşura" kelimesinden gelen bu özel günde paylaşma ve bereket vurgulanıyor. Müslümanlar dualı, hadisli Aşure Günü mesajları Muharrem ayı sözleri için araştırmalara hız kazandırdı. Facebook, SMS, WhatsApp, Instagram üzerinden mesajlarını paylaşanlar bu özel günün anlam ve önemini belirtiyor. Aşure günü mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile yayında!

Aşure Günü mesajları 2023 resimli seçenekleri ile yayında! Dualı ve hadisli Aşure Günü mesajları Muharrem ayı sözleri 28 Temmuz Cuma gününe özel derlendi

Aşure Günü mesajları 2023 yeni ve farklı seçenekleri ile gündemdeki yerini aldı. Buğday, nohut, fasulye kuru meyve gibi çeşitli malzemelerden yapılan Aşure için özel gün geldi çattı. Öte yandan bu özel günü ibadet ve sevdikleri ile geçirmek isteyenler de Aşure Günü mesajları Muharrem ayı sözleri için araştırmaya çıktı. Sosyal medyadan paylaşımlar yapılmaya başladı. İşte, en güzel, anlamlı, dualı, hadisli Aşure Günü mesajları resimli seçenekleri ile yayında!

Aşure Günü mesajları 2023 resimli seçenekleri ile yayında! Dualı ve hadisli Aşure Günü mesajları Muharrem ayı sözleri 28 Temmuz Cuma gününe özel derlendi

RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI VE MUHARREM AYI SÖZLERİ

Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

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Aşure Günü mesajları 2023 resimli seçenekleri ile yayında! Dualı ve hadisli Aşure Günü mesajları Muharrem ayı sözleri 28 Temmuz Cuma gününe özel derlendi

Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Güzel güzel paylaşmanızı dilerim.
Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Hadis-i Şerif

Aşure Günü mesajları 2023 resimli seçenekleri ile yayında! Dualı ve hadisli Aşure Günü mesajları Muharrem ayı sözleri 28 Temmuz Cuma gününe özel derlendi

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

Aşure Günü mesajları 2023 resimli seçenekleri ile yayında! Dualı ve hadisli Aşure Günü mesajları Muharrem ayı sözleri 28 Temmuz Cuma gününe özel derlendi


Allah'ü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif

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