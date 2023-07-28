Giriş Tarihi: 28.07.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 07:30

Aşure Günü mesajları 2023 resimli seçenekleri ile yayında! Dualı ve hadisli Aşure Günü mesajları Muharrem ayı sözleri 28 Temmuz Cuma gününe özel derlendi

10 Muharrem yani Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz Cuma günü idrak ediliyor. Sevdikleri ile bu özel günü paylaşan İslam alemi Aşure Günü mesajları 2023 yılı özel derlemesini araştırmaya başladı. Arapça'da "on" anlamına gelen "Aşura" kelimesinden gelen bu özel günde paylaşma ve bereket vurgulanıyor. Müslümanlar dualı, hadisli Aşure Günü mesajları Muharrem ayı sözleri için araştırmalara hız kazandırdı. Facebook, SMS, WhatsApp, Instagram üzerinden mesajlarını paylaşanlar bu özel günün anlam ve önemini belirtiyor. Aşure günü mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile yayında!