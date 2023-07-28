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Haberler Fotohaber Aşure Günü ibadetleri Diyanet ile yayında! Aşure Günü namazı, duası, orucu, zikirleri neler, Muharrem ayının 10. gününde neler yapılır?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 07:05

Aşure Günü ibadetleri Diyanet ile yayında! Aşure Günü namazı, duası, orucu, zikirleri neler, Muharrem ayının 10. gününde neler yapılır?

Aşure Günü ibadetleriyle birlikte karşılanıyor. Bu yıl 28 Temmuz 2023 Cuma günü idrak edilen Muharrem ayının 10. Günü yani Aşure Günü ne yapılır sorusu ile araştırılıyor. Bereketi, dayanışmayı ve paylaşmayı temsil eden bu özel günü ibadetle dolu geçirmek isteyen İslam alemi araştırmalara hız kazandırdı. Aşure Günü ibadetleri Diyanet ile sorgulanıyor. Hicri Takvime göre yılın ilk ayında yaşanan bu değerli günde dua kapısı aralanıyor. 10 Muharrem günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler, zikirler ve yapılacak ibadetler gündemde. Peki, Aşure Günü ibadetleri neler? İşte, Aşure Günü namazı, duası ve orucu hakkında merak edilenler…

Aşure Günü ibadetleri Diyanet ile yayında! Aşure Günü namazı, duası, orucu, zikirleri neler, Muharrem ayının 10. gününde neler yapılır?

Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz'da idrak ediliyor. Muharrem ayının 10. Gününü ibadetle geçirecek Müslümanlar Aşure Günü namazı, zikirleri ve duaları nelerdir sorusu yanıt arıyor. Muharrem ayı orucu olarak da bilinen bu özel güne tavsiye olunan oruçla ilgili de araştırmalar sürüyor. Peki, Aşure Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, Aşure Günü duası, çekilecek zikirler ve tesbihler ile bu gecede yapılacak ibadetlere dair merak edilenler...

Aşure Günü ibadetleri Diyanet ile yayında! Aşure Günü namazı, duası, orucu, zikirleri neler, Muharrem ayının 10. gününde neler yapılır?

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Diyanet ile belirlenen takvime göre Muharrem ayı, bu yıl 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başladı ve 16 Ağustos 2023 Perşembe günü sona erecek.

Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

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Aşure Günü ibadetleri Diyanet ile yayında! Aşure Günü namazı, duası, orucu, zikirleri neler, Muharrem ayının 10. gününde neler yapılır?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü olarak adlandırılır. Aşure Günü 2023 yılında 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kerbela hadisesinin anıldığı aşure gününde birçok evin mutfağında aşure pişecek ve etrafa dağıtılacak.

Aşure Günü ibadetleri Diyanet ile yayında! Aşure Günü namazı, duası, orucu, zikirleri neler, Muharrem ayının 10. gününde neler yapılır?

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Soruya Diyanet tarafından verilen yanıt şöyle:

Muharrem ayının onuncu gününe, Aşûre günü denmektedir. Resûlûllah (s.a.s.), "Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını umarım" (Tirmizî, "Savm", 47) buyurarak, bu günde oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber döneminde Yahudiler, sadece Muharrem ayının 10. gününde oruç tuttuklarından, onların davranışlarına benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek tutulması uygundur.

Aşure Günü ibadetleri Diyanet ile yayında! Aşure Günü namazı, duası, orucu, zikirleri neler, Muharrem ayının 10. gününde neler yapılır?

AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

1-) Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edildiğine göre:

"Her kim Aşura gecesinde 4 rekat kılar, her rekatta 1 kere Fatiha, 50 kere İhlas Suresi'ni okursa, 50 sene geçmiş, 50 sene de gelecek günahları bağışlanır ve Allah-u Te'ala onun için Mele-i E'lâ'da (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan bir milyon minber bina eder."

2-) Aişe (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Aşura gününde veya gecesinde her rekatta Fatiha Suresi ve 3 kere İhlas Suresi okuyarak 100 rekat kılar, namazı bitirdikten sonra 70 kere:[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]der, ardından 70 kere istiğfar eder, daha sonra da 70 kere bana salat ederse, öldüğü zaman Allah-u Te'ala onun kabrini misk ve anberle doldurur."

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