Aşure Günü ibadetleri Diyanet ile yayında! Aşure Günü namazı, duası, orucu, zikirleri neler, Muharrem ayının 10. gününde neler yapılır?

Aşure Günü ibadetleriyle birlikte karşılanıyor. Bu yıl 28 Temmuz 2023 Cuma günü idrak edilen Muharrem ayının 10. Günü yani Aşure Günü ne yapılır sorusu ile araştırılıyor. Bereketi, dayanışmayı ve paylaşmayı temsil eden bu özel günü ibadetle dolu geçirmek isteyen İslam alemi araştırmalara hız kazandırdı. Aşure Günü ibadetleri Diyanet ile sorgulanıyor. Hicri Takvime göre yılın ilk ayında yaşanan bu değerli günde dua kapısı aralanıyor. 10 Muharrem günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler, zikirler ve yapılacak ibadetler gündemde. Peki, Aşure Günü ibadetleri neler? İşte, Aşure Günü namazı, duası ve orucu hakkında merak edilenler…