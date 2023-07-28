Aşure Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar! Diyanet ile Aşure Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

Aşure Günü ibadetleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Muharrem ayının 10. Günü idrak edilen bu mübarek gün, bu yıl 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kerbela hadisesinin anıldığı bu kıymetli gün, İslam alemi için oldukça önemli. Bu noktada ise Aşure Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve tesbihler merak konusu haline geldi. Muharrem ayı orucu ve ibadetleri de bugünü değerlendirmek isteyen Müslümanların gündeminde. Peki; Diyanet ile Aşure Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, Aşure Günü duası, namazı ve bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü haberimizde derlendi!