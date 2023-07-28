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Haberler Fotohaber Aşure Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar! Diyanet ile Aşure Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 18:35 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 18:35

Aşure Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar! Diyanet ile Aşure Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

Aşure Günü ibadetleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Muharrem ayının 10. Günü idrak edilen bu mübarek gün, bu yıl 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kerbela hadisesinin anıldığı bu kıymetli gün, İslam alemi için oldukça önemli. Bu noktada ise Aşure Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve tesbihler merak konusu haline geldi. Muharrem ayı orucu ve ibadetleri de bugünü değerlendirmek isteyen Müslümanların gündeminde. Peki; Diyanet ile Aşure Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, Aşure Günü duası, namazı ve bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü haberimizde derlendi!

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet ile Aşure Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

Aşure Günü gelip çattı. İslam alemi için oldukça önem arz eden bu özel gün, bu sene 28 Temmuz'da idrak ediliyor. Muharrem ayının 10. Gününe denk gelen bu faziletli günü ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar "Aşure Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir, hangi zikirler ve tesbihler çekilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Resûlullah (s.a.s.) ''Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını umarım'' buyurarak, bu günde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Peki, Aşure Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır, oruç tutulur mu? İşte, Aşure Günü duası, çekilecek zikirler ve tesbihler ile bu gecede yapılacak ibadetler…

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet ile Aşure Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Diyanet ile belirlenen takvime göre Muharrem ayı, bu yıl 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başladı ve 16 Ağustos 2023 Perşembe günü sona erecek.

Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

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AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet ile Aşure Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü olarak adlandırılır. Aşure Günü 2023 yılında 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kerbela hadisesinin anıldığı aşure gününde birçok evin mutfağında aşure pişecek ve etrafa dağıtılacak.

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet ile Aşure Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Soruya Diyanet tarafından verilen yanıt şöyle:

Muharrem ayının onuncu gününe, Aşûre günü denmektedir. Resûlûllah (s.a.s.), "Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını umarım" (Tirmizî, "Savm", 47) buyurarak, bu günde oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber döneminde Yahudiler, sadece Muharrem ayının 10. gününde oruç tuttuklarından, onların davranışlarına benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek tutulması uygundur.

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Diyanet ile Aşure Günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?

AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

1-) Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edildiğine göre:

"Her kim Aşura gecesinde 4 rekat kılar, her rekatta 1 kere Fatiha, 50 kere İhlas Suresi'ni okursa, 50 sene geçmiş, 50 sene de gelecek günahları bağışlanır ve Allah-u Te'ala onun için Mele-i E'lâ'da (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan bir milyon minber bina eder."

2-) Aişe (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Aşura gününde veya gecesinde her rekatta Fatiha Suresi ve 3 kere İhlas Suresi okuyarak 100 rekat kılar, namazı bitirdikten sonra 70 kere:[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]der, ardından 70 kere istiğfar eder, daha sonra da 70 kere bana salat ederse, öldüğü zaman Allah-u Te'ala onun kabrini misk ve anberle doldurur."

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