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Haberler Fotohaber ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi
Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 10:27

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri bu hafta sonu gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının ardından gündemdeki yerini aldı. Final sınavından arzu ettiği başarıyı gösteremeyen öğrenciler bütünleme sınavının yapılacağı tarihi sorguluyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde? İşte, detaylar…

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları bu hafta sonu 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Dönem sonu not ortalamasını yüzde 70 oranında etkilediği bilinen bu sınavlara vize ve finallerden yeterli puanı alamayan öğrenciler bütünleme sınavına katılım sağlayacak. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde? İşte 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi…

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024

Bütünleme Sınavı:

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

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ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında ATA AÖF sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar https://obs.atauni.edu.tr/ üzerinden öğrenilebiliyor.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi

ATA AÖF FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının ne zaman belli olacağına ilişkin detaylar sınavın tamamlanmasının ardından üniversiteden gelecek açıklama sonrasında belli olacak.

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