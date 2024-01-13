ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları bu hafta sonu 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Dönem sonu not ortalamasını yüzde 70 oranında etkilediği bilinen bu sınavlara vize ve finallerden yeterli puanı alamayan öğrenciler bütünleme sınavına katılım sağlayacak. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde? İşte 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi…