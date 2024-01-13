Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
10:27
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri takvimi
ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri bu hafta sonu gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının ardından gündemdeki yerini aldı. Final sınavından arzu ettiği başarıyı gösteremeyen öğrenciler bütünleme sınavının yapılacağı tarihi sorguluyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihlerde? İşte, detaylar…