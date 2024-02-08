ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu, online mı yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz yarıyılı bütünleme sınav takvimi belli oldu. 95 sınav merkezinde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak olan sınavlar için geri sayım başladı. Peki, 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?