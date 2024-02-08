Giriş Tarihi: 08.02.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
13:00
ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu, online mı yapılacak?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz yarıyılı final sınav süreci tamamlandı. Bu noktada ise başarılı olmayan adaylar bütünleme sınavı için geri sayıma başladı. Peki, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilecek? İşte, bütünleme sınav takvimi!