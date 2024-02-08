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Haberler Fotohaber ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu, online mı yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.02.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 13:00

ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu, online mı yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz yarıyılı final sınav süreci tamamlandı. Bu noktada ise başarılı olmayan adaylar bütünleme sınavı için geri sayıma başladı. Peki, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilecek? İşte, bütünleme sınav takvimi!

ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu, online mı yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz yarıyılı bütünleme sınav takvimi belli oldu. 95 sınav merkezinde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak olan sınavlar için geri sayım başladı. Peki, 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu, online mı yapılacak?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Türkiye genelinde yapılacak final sınavının giriş belgeleri online sistem üzerinden yayımlanacak. Giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr" adresinden öğrenci şifreleriyle girilerek alınabilecek.

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ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu, online mı yapılacak?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA!

ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.Sınav giriş belgelerinin 12 Şubat 2024 tarihine kadar yayımlanması ön görülüyor.

Sınav giriş belgesi yayımlandığında haberimize de ekleyeceğiz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu, online mı yapılacak?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

  • I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30
  • II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00
  • III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00
ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu, online mı yapılacak?

Öğrencilerin sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları "Sınav Giriş Belgesi" fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekiyor. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler, sınava alınmayacak.

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