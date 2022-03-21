Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler FotoHaber Atarlı Sözler: Kimsenin Bilmediği, Kavgada Düşmana Söylenecek, Uzun ve Kısa Atarlı Giderli Sözler
Giriş Tarihi: 21.03.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 13:28

Atarlı Sözler: Kimsenin Bilmediği, Kavgada Düşmana Söylenecek, Uzun ve Kısa Atarlı Giderli Sözler

Günlük hayatta bazen yakınlarınız bazen de etrafınızdaki kişilere kırılıp kızabilirsiniz. Çoğu zaman hissedilen bu tarz olumsuz duyguları sert ve atarlı sözler aracılığıyla dile getirmemek adına farklı yöntemlere başvurmuş olabilirsiniz. Genellikle de sosyal medyada sıklıkla rastladığımız bu durum kişilerin bir nevi iç dökme eylemlerinden biridir. Kim olduğu fark etmeden o kişiye dair hissettiğiniz kızgınlık içeren duyguları dile dökmeye yarayan, kimsenin bilmediği atarlı sözler rehberimiz tam da bu anlara özel hazırlandı. İşte kavgada düşmana söylenecek, en etkili atarlı giderli sözler ve mesajlar.

Atarlı Sözler: Kimsenin Bilmediği, Kavgada Düşmana Söylenecek, Uzun ve Kısa Atarlı Giderli Sözler

Bazı durumlarda kişilere hissettiğiniz duyguları atarlı giderli sözler aracılığıyla anlatabilirsiniz. Özellikle de isim belirtilmeden paylaşılan bu sözler yerine ulaşır ya da ulaşmaz fakat kişinin iç dökmesinde en büyük yardımcılardan biri bu atarlı sözler ve mesajlar olur. Çeşitli paylaşımlarınızda tercih edebileceğiniz, kimsenin bilmediği, değişik, kavgada düşmana söylenecek sözler dediğimiz atarlanma sözleri listemizi sizler için hazırladık.

Atarlı Sözler: Kimsenin Bilmediği, Kavgada Düşmana Söylenecek, Uzun ve Kısa Atarlı Giderli Sözler

Düşmana Söylenecek Atarlı Sözler

Kişilerin genellikle birbiriyle sataşırken sarf ettiği atarlı sözler günümüzde pek çok fotoğraf, video paylaşımın altında da yer alıyor. Birkaç cümleden oluşan ve karşıdaki kişiye gönderilmek istenen ince mesajları içeren en popüler atarlı sözlere bir göz atacak olursak;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Atarlı Sözler: Kimsenin Bilmediği, Kavgada Düşmana Söylenecek, Uzun ve Kısa Atarlı Giderli Sözler

Gökte uçuşan rengarenk balonlar gibisin güzelim. Ambalajı ilgi çeken ama içi bomboş.

Bana akıl vermeye kalkıyorsun ama elinde kalan sana yetecek mi?

Atarlı Sözler: Kimsenin Bilmediği, Kavgada Düşmana Söylenecek, Uzun ve Kısa Atarlı Giderli Sözler

Uzun lafa gerek yok! Hafif insanlara ağır gelecek karakterimiz var.

Sen gözyaşlarını silmeye devam et. Ben gözyaşımı akıtanları silerim!

Atarlı Sözler: Kimsenin Bilmediği, Kavgada Düşmana Söylenecek, Uzun ve Kısa Atarlı Giderli Sözler

Laf yetiştireceğine keşke kendini yetiştirseydin.

İnsan ol desek tarif isteyecekler var.

Atarlı Sözler: Kimsenin Bilmediği, Kavgada Düşmana Söylenecek, Uzun ve Kısa Atarlı Giderli Sözler

Sen hayırdır? Eksik olma dedim diye mi fazla olmaya başladın?

İnsan var güneş gibi ortamı aydınlatan bir de senin gibiler var gidişiyle güneşin doğduğu.

Atarlı Sözler: Kimsenin Bilmediği, Kavgada Düşmana Söylenecek, Uzun ve Kısa Atarlı Giderli Sözler

Gittiğini öğrenmiş tüm dostlar. Bugün yine sordular seni, "mal kaybıydı üzülmeyin" dedim.

Kralın kızıyım ben! Beyaz atlı prens bekleyerek ömür geçiremem.

SON DAKİKA