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Haberler Fotohaber Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili sözleri: Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri ve çocuklara mesajları
Giriş Tarihi: 23.04.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 10:03

Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili sözleri: Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri ve çocuklara mesajları

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan; aynı zamanda TBMM'nin kuruluşuyla ulusal egemenliğin nişanesi sayılmaktadır. Bu yıl 103'üncü defa kutladığımız bu kıymetli günle ilgili olarak, Atatürk'ün 23 Nisan sözleri ve çocuklara verdiği nasihatler sık sık araştırılmaktadır. Atatürk'ün bu öğütleri günümüzde de geçerliliğini koruduğundan Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili sözleri çocuklara okutulmaktadır. İşte Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri ve çocuklara mesajları…

Atatürk’ün 23 Nisan ile ilgili sözleri: Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri ve çocuklara mesajları

23 Nisan ile ilgili Atatürk sözleri ve mesajları, her Türk gencinin okul yıllarında öğrendiği, ulusal egemenlik bilincini yansıtan ifadelerden oluşmaktadır. Bu nedenle, çocuklara önemli mesajlar barındıran Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili sözleri bu özel günde merak edilmektedir. İşte Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri ve çocuklara mesajları…

Atatürk’ün 23 Nisan ile ilgili sözleri: Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri ve çocuklara mesajları

ATATÜRK'ÜN 23 NİSAN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız." M. K. Atatürk

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Atatürk’ün 23 Nisan ile ilgili sözleri: Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri ve çocuklara mesajları

"23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder." M. K. Atatürk

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün 23 Nisan ile ilgili sözleri: Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri ve çocuklara mesajları

"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğretimin sınırları ne olursa olsun, en evvel ve en esaslı olarak Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir." M. K. Atatürk

Atatürk’ün 23 Nisan ile ilgili sözleri: Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri ve çocuklara mesajları

ATATÜRK'ÜN ULUSAL EGEMENLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir."

"Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir." M. K. Atatürk

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