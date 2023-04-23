Atatürk’ün 23 Nisan ile ilgili sözleri: Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri ve çocuklara mesajları

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan; aynı zamanda TBMM'nin kuruluşuyla ulusal egemenliğin nişanesi sayılmaktadır. Bu yıl 103'üncü defa kutladığımız bu kıymetli günle ilgili olarak, Atatürk'ün 23 Nisan sözleri ve çocuklara verdiği nasihatler sık sık araştırılmaktadır. Atatürk'ün bu öğütleri günümüzde de geçerliliğini koruduğundan Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili sözleri çocuklara okutulmaktadır. İşte Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri ve çocuklara mesajları…