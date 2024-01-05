Ateş Kuşları 38. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda bu hafta, Sultan'ın peşinde olan Turgut Gülayşe'yi kaçırır. Barbaros hasta haliyle yataktan çıkıp Gülayşe'nin peşine düşer. Gülayşe'yi kurtarabilecekler mi merak konusu! Şimdi gelecek hafta neler olacağını merak eden izleyiciler Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, ATV ile Ateş Kuşları 38. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…