Giriş Tarihi: 19.01.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
18:01
ATEŞ KUŞLARI 39.bölümüyle heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları ATV ile canlı izle
Her cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Ateş Kuşları bu akşam 39.bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırmaları başladı.Başrollerinde İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi isimleri buluşturan dizinin geçtiğimiz bölümde Ateş Kuşları'nın artık başlarını sokacak bir evlerinin olmadığını öğrendiler. Bu haftaki bölümdeki Ateş Kuşları küllerinden yeniden doğacak mı, ayağa kalkabilecekler mi? İzleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. İşte ATV'nin fenomen dizisi Ateş Kuşları 39.bölüm için ATV ile canlı izle ekranı