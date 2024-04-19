Giriş Tarihi: 19.04.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
23:46
Ateş Kuşları 52. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ateş Kuşları 52. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle de izleyicilerin beğenisini topladı. Dizinin yeni bölümünde hastalığı nedeniyle yıkılan Gülayşe, Barbar'ı kendisinden uzaklaştırmayı dener. Ancak bu hiç de kolay olmaz. Bu sahneler sonrası haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Peki; ATV ile Ateş Kuşları 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...