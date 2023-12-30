Ateş Kuşları bu akşam yok mu, neden yok? 29 Aralık 2023 ATV yayın akışı ile Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, açıklama geldi mi?

ATEŞ KUŞLARI 36. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros hastanede ölüm kalım savaşı verirken ona güç veren tek şey Gülayşe'nin hayalidir. Ancak bu Barbaros'un savaşı kazanmasına yetecek mi? Ateş Kuşları, can yoldaşları olan Barbaros'a veda mı edecek? Barbaros'u kaybederse Gülayşe yaşar mı?

Sultan'ın nişan günü altınlarını alıp kaçtığı eski nişanlısı Turgut, sonunda Sultan'ı bulur! Sultan'ı korkudan tir tir titreten bu adam, Sultan'a delicesine aşıktır! Turgut, Sultan'ı geri almaya, Kara ise vermemeye yeminlidir! ! Sultan, geleceğini mahvetmelerine rağmen Ateş Kuşları'na sığınacak mı?