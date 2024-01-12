Ateş Kuşları Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Çelik’in hayatı ve biyografisi

Giriş Tarihi: 12.01.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
15:29
ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezon bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Çelik dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Şahin Çelik hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları Çelik kimdir? Ateş Kuşları'nın Çelik'i Şahin Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Şahin Çelik hakkında bilgiler…