Ateş Kuşları Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Çelik’in hayatı ve biyografisi

ATEŞ KUŞLARI ÇELİK KİMDİR?

Emekli albay ve askeri hakim. Köksüzler'in gecekondu mahallesindeki ev sahibi. Kızı Ayla ve Ayla'dan olan torunu Yusuf'u kaybetmiştir. Emeklilikten sonra eşi ve kızı Alev'le birlikte gecekondu mahallesindeki şimdi viraneleşmiş baba evinde kalmışlardır. Eşini de yitirince bu evin kapısına kilidi vurup yakındaki daha elit bir semtte müstakil bir eve taşınmıştır. Eski evin olduğu mahallede nispeten daha iyi bir evde oturmaktadır.