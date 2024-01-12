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Haberler Fotohaber Ateş Kuşları Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Çelik'in hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 12.01.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 15:29

Ateş Kuşları Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Çelik'in hayatı ve biyografisi

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezon bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Çelik dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Şahin Çelik hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları Çelik kimdir? Ateş Kuşları'nın Çelik'i Şahin Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Şahin Çelik hakkında bilgiler…

Ateş Kuşları Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Çelik’in hayatı ve biyografisi

ATV'nin dram türündeki dizisi Ateş Kuşları yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Şahin Çelik, Çelik karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ''Ateş Kuşları Çelik kimdir?'' sorusunu gündeme taşıdı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Şahin Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Ateş Kuşları'nın Çelik'i Şahin Çelik hayatı hakkında merak edilenler…

Ateş Kuşları Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Çelik’in hayatı ve biyografisi

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİNE 4 İSİM!

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 12 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelecek olan 38. bölümüyle seyircisine yepyeni bir sayfa açıyor. Dram türündeki Bozdağ Film imzalı dizinin kadrosuna yeni isimler dahil oluyor.

Genişleyen oyuncu kadrosu ve büyüyen hikayesiyle gündeme gelecek olan Ateş Kuşları, yeni ve gelişen hikayesiyle çok konuşulacak.

Diziye 'Çelik' karakteriyle Şahin Çelik, 'Seyfi' karakteriyle Mustafa Kırantepe, 'Ayça' karakteriyle Gökçem Çoban ve 'Su' karakteriyle Simay Eşme dahil oluyor.

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Ateş Kuşları Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Çelik’in hayatı ve biyografisi

ATEŞ KUŞLARI ÇELİK KİMDİR?

Emekli albay ve askeri hakim. Köksüzler'in gecekondu mahallesindeki ev sahibi. Kızı Ayla ve Ayla'dan olan torunu Yusuf'u kaybetmiştir. Emeklilikten sonra eşi ve kızı Alev'le birlikte gecekondu mahallesindeki şimdi viraneleşmiş baba evinde kalmışlardır. Eşini de yitirince bu evin kapısına kilidi vurup yakındaki daha elit bir semtte müstakil bir eve taşınmıştır. Eski evin olduğu mahallede nispeten daha iyi bir evde oturmaktadır.

Ateş Kuşları Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Çelik’in hayatı ve biyografisi

ŞAHİN ÇELİK KİMDİR?

1959 yılında dünyaya gelen Şahin Çelik, Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun oldu.

Daha Sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olan Çelik, birçok tiyatro oyununda oynadı.

Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.

Ateş Kuşları Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahin Çelik’in hayatı ve biyografisi

FİLMOGRAFİSİ

Ateş Kuşları - 2024 - Çelik
Alparslan: Büyük Selçuklu - 2021-2023 - Batur Bey
Arka Sokaklar - 2014 - Mahur
Kurtlar Vadisi Pusu - 2011-2012 - Haşim Ağa
Kollama - 2008 -
Ateş ve Barut - 2008 - Amir Şahin
Pusat - 2007 - Selahaddin Selçuk
Acı Hayat - 2006-2007 - Terzi
Kaybolan Yıllar - 2006 - Eşref
Meçhule Gidenler 2006 -
Ahududu - 2005 -
Tuzak - 2005 - Şeytan
Saçsaça Başbaşa - 2004
Şubat Soğuğu - 2004
Kurtlar Vadisi - 2003 - Ürdünlü bakan
Bizim Otel - 2001
Zehirli Çiçek - 2000
Sıcak Saatler - 1998
Ruhsar - 1998 - Cumali bey

Büyük Şeytan Üçgeni 2008 Ancel Refi
Abdülhamit Düşerken 2002 Kırbaç Hanifi
Yorgun Savaşçı 1979 Patriyot Ömer
Kelebek

Dönüş 2005
Başkan 2005
Ankara Yollarında Anlatan

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