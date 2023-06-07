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Haberler Fotohaber ATV Kuruluş Osman 129. Bölüm izle kesintisiz full || Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle
Giriş Tarihi: 07.06.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 18:47

ATV Kuruluş Osman 129. Bölüm izle kesintisiz full || Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran tarihi dizisi Kuruluş Osman 129. Bölüm ile izleyicisinin karşısında çıktı. Çarşamba akşamlarının en fazla izlenilen dizisinin başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Hakan Yılmaz, Özge Törer gibi önemli isimler var. Dizinin sıkı takipçileri Kuruluş Osman yeni bölüm izle şeklinde aratıyor. Bu akşamki yayınlanan bölümünde Osman Bey Nayman'ın kellesini alacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, Kuruluş Osman 129. Bölüm full, tek parça izle linki.

ATV Kuruluş Osman 129. Bölüm izle kesintisiz full || Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle

ATV ekranlarında her çarşamba akşamları seyircisiyle buluşan reyting yarışında birinciliği kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman son bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Bu haftaki bölümünde Nayman'ın yaptığı darbeye karşı Osman Bey nasıl bir yol izleyeceği belli olacak. Kuruluş Osman yeni bölüm ATV ekranlarında yerini aldı. Dizinin yayınlanan son bölümünü izlemek isteyen seyirciler ATV Kuruluş Osman 129. Bölüm full kesintisiz izle şeklinde arama yapmakta. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izle linki.

ATV Kuruluş Osman 129. Bölüm izle kesintisiz full || Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle

KURULUŞ OSMAN 129. BÖLÜM FULL İZLE
ATV ile Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle linki ve özetten detaylar şöyle;

KURULUŞ OSMAN 129. BÖLÜM

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ATV Kuruluş Osman 129. Bölüm izle kesintisiz full || Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle

KURULUŞ OSMAN 129. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur. Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler. Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır.

ATV Kuruluş Osman 129. Bölüm izle kesintisiz full || Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle

Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir. Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir. Osman Bey, Nayman'ın cezasını kesip, kellesini alacak mıdır?

ATV Kuruluş Osman 129. Bölüm izle kesintisiz full || Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle

Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens'in artık tek hedefi Osman'ı yok etmektir. Tekfur Valens Konstantiniyye'ye gider. İmparator Andronikos'la görüşen Tekfur Valens İmparator'dan büyük bir ordu ister. Tekfur Valens orduyu getirmek için İmparator Andronikos'u nasıl ikna etmiştir? Tekfur Valens kurduğu büyük orduyla kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyun kuracaktır.

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