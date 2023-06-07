Giriş Tarihi: 07.06.2023 18:09
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
18:47
ATV Kuruluş Osman 129. Bölüm izle kesintisiz full || Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran tarihi dizisi Kuruluş Osman 129. Bölüm ile izleyicisinin karşısında çıktı. Çarşamba akşamlarının en fazla izlenilen dizisinin başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Hakan Yılmaz, Özge Törer gibi önemli isimler var. Dizinin sıkı takipçileri Kuruluş Osman yeni bölüm izle şeklinde aratıyor. Bu akşamki yayınlanan bölümünde Osman Bey Nayman'ın kellesini alacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, Kuruluş Osman 129. Bölüm full, tek parça izle linki.