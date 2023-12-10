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Haberler Fotohaber ATV’nin sevilen dizisine bomba transfer! Genç oyuncu Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikâyesi dizisine transfer oldu| 15.bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 10.12.2023 17:16 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 17:16

ATV’nin sevilen dizisine bomba transfer! Genç oyuncu Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikâyesi dizisine transfer oldu| 15.bölümde neler olacak?

ATV'nin bu sezon çok ses getiren isimlerinden biri Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikâyesi dizisi oldu. Usta oyuncu kadrosu, ilgi çeken konusuyla izleyicileri adeta ekranlara kilitledi. İlhan Şen, Burak Berkay Akgül ve Özge Yağız'ı başrolde buluşturan dram türündeki yapım, her hafta Pazartesi günü ekranlara geliyor. Atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikâyesi'nin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. 15. Bölüm itibarıyla herkesin sevdiği, başarılı, genç oyuncu kadroya dahil oluyor. Genç oyuncu kadroya dahil olacağını açıkladıktan sonra diziseverlerin aklında "yeni transfer kim, yeni bölümde neler olacak" sorularına yanıt aranmaya başladı.

ATV’nin sevilen dizisine bomba transfer! Genç oyuncu Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikâyesi dizisine transfer oldu| 15.bölümde neler olacak?

Safir Saklı Kalan Aşk Hikâyesi dizisi her hafta pazartesi günleri ekranlara geliyor. İzleyiciye büyük bir seyir zevki yaratan dizi de olaylar ilerledikçe kadro daha da genişliyor. Her karakterin yeni bir hikâyesi ortaya çıkmaya başlıyor. Bu karakterlerden biri de 15.bölüm itibarıyla kadroya dahil olacak olan genç oyuncu. Safir Saklı Kalan Aşk dizisi yeni transfer kim, yeni bölümde neler olacak? Sorularının işte yanıtları…

ATV’nin sevilen dizisine bomba transfer! Genç oyuncu Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikâyesi dizisine transfer oldu| 15.bölümde neler olacak?

SAFİR SAKLI KALAN BİR AŞK HİKÂYESİ BOMBA TRANSFER!

Diziye Ruhi Sarı'dan sonra Gizem Karaca, Güneş karakteri ile 15. bölümde dahil olacak. Tanıtımda gözüken güzel oyuncuya çok sayıda yorum gelirken, Güneş karakterinin hikâyede neleri değiştireceği merak konusu oldu. Yarın yayımlanacak bölümde neler olacağını izleyiciler merakla bekliyor.

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ATV’nin sevilen dizisine bomba transfer! Genç oyuncu Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikâyesi dizisine transfer oldu| 15.bölümde neler olacak?

GİZEM KARACA KİMDİR?

Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir. Gizem 7 yaşındayken Amerika'ya Florida'ya taşındılar. Eğitimini orada tamamladı.

İlkokul ikiye kadar İstanbul'da okuduktan sonra altı sene Florida, iki sene de Kanadaderken toplam 13 okul değiştirdi. Türkiye'de başladığı ilkokula, New York'da devam etti, Florida'da bitirdi.

2007'de, 14 yaşındayken İstanbul'a döndü, Sonra lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı.

2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı.

ATV’nin sevilen dizisine bomba transfer! Genç oyuncu Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikâyesi dizisine transfer oldu| 15.bölümde neler olacak?

2011 yılında bağlı olduğu Uğurkan Erez ajansı onun güzellik yarışmasına girmesini istemesiyle hazırlık sınıfından sonra okulu dondurmak zorunda kaldı.Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk 4 bölümünde figüran olarak yer aldı. 2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve 2. oldu.

2011 yılında bağlı olduğu Uğurkan Erez ajansı onun güzellik yarışmasına girmesini istemesiyle hazırlık sınıfından sonra okulu dondurmak zorunda kaldı.Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk 4 bölümünde figüran olarak yer aldı. 2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve 2. oldu.

2012 yılında yayınlanan "Eve Düşen Yıldırım" adlı diziyle başrol oynadı. Ardından Emir'in Yolu adlı dizide yine başrol oynamıştır.New York'ta 'New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Daha sonra Türkiye'ye geldiğinde "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşmıştır.Çok iyi derecede İngilizce bilen Gizem Karaca'nın, hobileri arasında resim yapmak, fotoğraf çekmek, ata binmek, dans etmek, kitap okumak, yürüyüş yapmak, tenis oynamak, yüzmek, öykü yazmak varmış.

ATV’nin sevilen dizisine bomba transfer! Genç oyuncu Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikâyesi dizisine transfer oldu| 15.bölümde neler olacak?
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