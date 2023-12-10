ATV’nin sevilen dizisine bomba transfer! Genç oyuncu Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikâyesi dizisine transfer oldu| 15.bölümde neler olacak?

ATV'nin bu sezon çok ses getiren isimlerinden biri Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikâyesi dizisi oldu. Usta oyuncu kadrosu, ilgi çeken konusuyla izleyicileri adeta ekranlara kilitledi. İlhan Şen, Burak Berkay Akgül ve Özge Yağız'ı başrolde buluşturan dram türündeki yapım, her hafta Pazartesi günü ekranlara geliyor. Atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikâyesi'nin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. 15. Bölüm itibarıyla herkesin sevdiği, başarılı, genç oyuncu kadroya dahil oluyor. Genç oyuncu kadroya dahil olacağını açıkladıktan sonra diziseverlerin aklında "yeni transfer kim, yeni bölümde neler olacak" sorularına yanıt aranmaya başladı.