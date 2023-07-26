Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AUZEF 3 ders sınavı başvuru 2023 tarihi | İstanbul Üniversitesi AUZEF 3 ders başvurusu uzatıldı mı, şartları neler, üç ders sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:30

AUZEF 3 ders sınavı başvuru 2023 tarihi | İstanbul Üniversitesi AUZEF 3 ders başvurusu uzatıldı mı, şartları neler, üç ders sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AZUEF) üç ders sınavı başvuruları için öğrencilerin beklediği açıklamayı yaptı. Öğrenciler, AUZEF 3 ders sınavı başvuru 2023 tarihi hakkında araştırmalara yeniden hız kazandırdı. Mezuniyetleri için değerlendirilecek seçenekte başvuru tarihleri değişti. "AUZEF 3 ders başvurusu uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" soruları yanıt arıyor. Diplomalarını almaya hazırlananlar AKSİS üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. İşte, AUZEF 3 ders sınavı başvuru şartları ve tüm detaylar…

AUZEF 3 ders sınavı başvuru 2023 tarihi | İstanbul Üniversitesi AUZEF 3 ders başvurusu uzatıldı mı, şartları neler, üç ders sınavı ne zaman?

AUZEF 3 ders sınavı ne zaman sorusu yanıt ararken başvuru tarihlerine dair önemli açıklama İstanbul Üniversitesi tarafından öğrenciler ile paylaşıldı. Üniversite bölümlerini açıktan tamamlamak isteyenler mezuniyet için üç ders seçeneğini değerlendirecek. AUZEF 3 ders başvurusu uzatıldı mı, ne zaman bitiyor soruları gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler başvuru şartlarını değerlendiriyor. İşte, AUZEF 3 ders sınavı 2023 hakkında tüm merak edilenler...

AUZEF 3 ders sınavı başvuru 2023 tarihi | İstanbul Üniversitesi AUZEF 3 ders başvurusu uzatıldı mı, şartları neler, üç ders sınavı ne zaman?

AUZEF 3 DERS BAŞVURUSU UZATILDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre mezuniyet üç ders sınavı için başvurular uzatıldı. AUZEF üç ders başvuruları 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar sürecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AUZEF 3 ders sınavı başvuru 2023 tarihi | İstanbul Üniversitesi AUZEF 3 ders başvurusu uzatıldı mı, şartları neler, üç ders sınavı ne zaman?

AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF 2023 yılı üç ders sınavları çevrim içi olarak 30 Temmuz günü uygulanacak.

Sınavdan elli (50) puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı olmuş sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyet için üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.

AUZEF 3 ders sınavı başvuru 2023 tarihi | İstanbul Üniversitesi AUZEF 3 ders başvurusu uzatıldı mı, şartları neler, üç ders sınavı ne zaman?

AUZEF MEZUNİYET 3 DERS SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  1. Programındaki eğitimini tamamlamış, mezuniyet için tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.
  2. Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir.
  3. Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur.
  4. Zorunlu staj/uygulama veya ödev dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına giremez.
  5. Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyete üç ders sınavı değerlendirmesine dikkate alınmaz.
  6. Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
  7. Mezuniyete Üç Ders Sınavı, 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecektir. Mezuniyete Üç Ders Sınavına girme hakkı kazanan öğrenciler https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login adresinden AKSİS kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapıp sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.
  8. Halen cezaevinde/tutukevinde olup mezuniyete üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır. Hükümlü/tutuklu öğrencilerin Mezuniyete Üç Ders Sınavları hakkında ayrıca duyuru/bilgilendirme yapılacaktır.
  9. Sınav başvurusu, aksis.istanbul.edu.tr web adresinden yapılacaktır. Başvuru sistemi 12.07.2022 saat 11:00'den 14.07.2022 saat 17:00'a kadar aktif olacaktır.
AUZEF 3 ders sınavı başvuru 2023 tarihi | İstanbul Üniversitesi AUZEF 3 ders başvurusu uzatıldı mı, şartları neler, üç ders sınavı ne zaman?
SON DAKİKA