AUZEF 3 ders sınavı başvuru 2023 tarihi | İstanbul Üniversitesi AUZEF 3 ders başvurusu uzatıldı mı, şartları neler, üç ders sınavı ne zaman?

Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:30

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AZUEF) üç ders sınavı başvuruları için öğrencilerin beklediği açıklamayı yaptı. Öğrenciler, AUZEF 3 ders sınavı başvuru 2023 tarihi hakkında araştırmalara yeniden hız kazandırdı. Mezuniyetleri için değerlendirilecek seçenekte başvuru tarihleri değişti. "AUZEF 3 ders başvurusu uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" soruları yanıt arıyor. Diplomalarını almaya hazırlananlar AKSİS üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. İşte, AUZEF 3 ders sınavı başvuru şartları ve tüm detaylar…