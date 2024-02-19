AUZEF kayıt yenileme ekranı 2023-2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 19.02.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
08:57
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kılavuza göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme bugün başlıyor. Üniversite eğitimlerine açıktan veya uzaktan devam eden öğrenciler ise bu noktada ''İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ödenir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Kayıt yenileme işlemleri, belirlenen ücretin ödenmesiyle tamamlanacak. İşte, 2023-2024 AUZEF kayıt yenileme ekranı ve ücreti ödeme hakkında detaylar…