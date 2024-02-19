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Haberler Fotohaber AUZEF kayıt yenileme ekranı 2023-2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 08:57

AUZEF kayıt yenileme ekranı 2023-2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kılavuza göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme bugün başlıyor. Üniversite eğitimlerine açıktan veya uzaktan devam eden öğrenciler ise bu noktada ''İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ödenir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Kayıt yenileme işlemleri, belirlenen ücretin ödenmesiyle tamamlanacak. İşte, 2023-2024 AUZEF kayıt yenileme ekranı ve ücreti ödeme hakkında detaylar…

AUZEF kayıt yenileme ekranı 2023-2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

AUZEF kayıt yenileme ekranı 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için erişime açılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan kılavuza göre; AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 19 Şubat'ta başlıyor ve 25 Mart'ta sona erecek. Yenileme şlemi, Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak ödeme yaptıktan sonra tamamlanacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2023-2024 AUZEF kayıt ekranı ve ücreti...

AUZEF kayıt yenileme ekranı 2023-2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

2023-2024 AUZEF KAYIT YENİLEME BAŞLIYOR!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Böylece kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

Takvime göre, bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 19 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 25 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

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AUZEF kayıt yenileme ekranı 2023-2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TAKVİMİ

Kayıt Yenileme İşlemleri: 19.02.2024 – 25.03.2024

Ders Ekle-Sil Tarihleri: 18.03.2024 – 25.03.2024

Üstten Ders Alma Tarihleri: 18.03.2024 – 25.03.2024

AUZEF kayıt yenileme ekranı 2023-2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

1.ADIM

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

AUZEF kayıt yenileme ekranı 2023-2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

2. ADIM

AKSİS otomasyon sistemine http://aksis.istanbul.edu.tr giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası' na ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.

NOT: Referans numaranız olmadan Halk Bank Şube/ATM'lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz.

Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenciye aittir.

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