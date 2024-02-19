AUZEF kayıt yenileme ekranı 2023-2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

AUZEF kayıt yenileme ekranı 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için erişime açılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan kılavuza göre; AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 19 Şubat'ta başlıyor ve 25 Mart'ta sona erecek. Yenileme şlemi, Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak ödeme yaptıktan sonra tamamlanacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2023-2024 AUZEF kayıt ekranı ve ücreti...