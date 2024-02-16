AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
10:41
AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024 bahar dönemi için araştırılmaya başlandı. Güz dönemi bütünleme sınavları tamamlandı. Sonuçlar için bekleyiş devam ederken İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Kayıt yenileme işlemi, Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak ödeme yaptıktan sonra tamamlanacak. Peki, İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?