AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz yarıyılı sona erdi. Uzaktan eğitimle lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı olup yeni dönem öncesi kayıt yeniletecek olan öğrenciler, AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024 bahar dönemi için sorgulamalarına başladı. Yayınlanan kılavuza göre AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri Şubat ayında başlayacak. Ardından Mart ayında ders ekle-sil işlemleri yapılacak. Peki, İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2023-2024 AUZEF kayıt yenileme kılavuzu, ücreti ve ders seçimi hakkında bilgiler.