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Haberler Fotohaber AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 10:41

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024 bahar dönemi için araştırılmaya başlandı. Güz dönemi bütünleme sınavları tamamlandı. Sonuçlar için bekleyiş devam ederken İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Kayıt yenileme işlemi, Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak ödeme yaptıktan sonra tamamlanacak. Peki, İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz yarıyılı sona erdi. Uzaktan eğitimle lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı olup yeni dönem öncesi kayıt yeniletecek olan öğrenciler, AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024 bahar dönemi için sorgulamalarına başladı. Yayınlanan kılavuza göre AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri Şubat ayında başlayacak. Ardından Mart ayında ders ekle-sil işlemleri yapılacak. Peki, İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2023-2024 AUZEF kayıt yenileme kılavuzu, ücreti ve ders seçimi hakkında bilgiler.

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

SON DAKİKA: 2023-2024 AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU YAYINLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Böylece kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

Takvime göre, bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 19 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 25 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

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AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TAKVİMİ

Kayıt Yenileme İşlemleri: 19.02.2024 – 25.03.2024

Ders Ekle-Sil Tarihleri: 18.03.2024 – 25.03.2024

Üstten Ders Alma Tarihleri: 18.03.2024 – 25.03.2024

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

ADIM ADIM KAYIT YENİLEME İŞLEMİ

1.ADIM

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?

2. ADIM

AKSİS otomasyon sistemine http://aksis.istanbul.edu.tr giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası' na ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.

NOT: Referans numaranız olmadan Halk Bank Şube/ATM'lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz.

Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenciye aittir.

SON DAKİKA