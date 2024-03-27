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Haberler Fotohaber AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024 | AKSİS AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman, tarihler uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 14:49

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024 | AKSİS AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman, tarihler uzatıldı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri kayıtlarını yenilemek için AKSİS sistemine başvuruyor. Bu noktada AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024 Bahar dönemi sorgulanıyor. Akademik takvim üzerinden 19 Şubat tarihinde başlayan kayıtlarda son tarih takip ediliyor. Peki; İÜ AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman, uzatıldı mı? İşte, detaylar...

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024 | AKSİS AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman, tarihler uzatıldı mı?

AUZEF kayıt yenileme son tarih ve bahar dönemi sınavları gündemde. İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıktan eğitimlerine devam eden öğrenciler her yeni dönemde kayıtlarını yeniliyor. Bu noktada AKSİS öğrenci sisteminden işlemler gerçekleşiyor. Peki; AUZEF kayıt yenileme ne zaman son, uzatıldı mı, nasıl yapılır?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024 | AKSİS AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman, tarihler uzatıldı mı?

AUZEF KAYIT YENİLEME DEVAM EDİYOR!

AUZEF 2024 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 19 Şubat - 25 Mart 2024 tarihleri arasında tamamlanacaktı.

Ancak İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklama göre işlemler uzatıldı!

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AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024 | AKSİS AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman, tarihler uzatıldı mı?

AUZEF KAYIT YENİLEME SON GÜN!

AKSİS kayıt yenileme ekranı 29 Mart 2024 Cuma günü saat 23:59'a kadar açık olacak.

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024 | AKSİS AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman, tarihler uzatıldı mı?

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri AKSİS otomasyon sistemine https:/aksis.istanbul.edu.tr/ giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Katkı payı / öğrenim ücreti ödeme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin dersleri fakülte tarafından seçilecek.

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024 | AKSİS AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman, tarihler uzatıldı mı?

AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AUZEF kayıt yenileme ücretleri, lisans ve önlisans bölümleri için değişkenlik gösteriyor. 2023-2024 yılında güncellenen ücretler şöyle:

AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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