Giriş Tarihi: 27.03.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
14:49
AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024 | AKSİS AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman, tarihler uzatıldı mı?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri kayıtlarını yenilemek için AKSİS sistemine başvuruyor. Bu noktada AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024 Bahar dönemi sorgulanıyor. Akademik takvim üzerinden 19 Şubat tarihinde başlayan kayıtlarda son tarih takip ediliyor. Peki; İÜ AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman, uzatıldı mı? İşte, detaylar...