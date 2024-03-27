AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024 | AKSİS AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman, tarihler uzatıldı mı?

AUZEF kayıt yenileme son tarih ve bahar dönemi sınavları gündemde. İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıktan eğitimlerine devam eden öğrenciler her yeni dönemde kayıtlarını yeniliyor. Bu noktada AKSİS öğrenci sisteminden işlemler gerçekleşiyor. Peki; AUZEF kayıt yenileme ne zaman son, uzatıldı mı, nasıl yapılır?