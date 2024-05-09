Giriş Tarihi: 09.05.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
11:44
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 İÜ AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi AUZEF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları, akademik takvim doğrultusunda 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplam 3 oturumda düzenlenen sınava katılan öğrenciler AUZEF sınav sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayıma geçti. Peki AUZEF sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı…