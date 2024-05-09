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Haberler Fotohaber AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 İÜ AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 09.05.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 11:44

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 İÜ AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi AUZEF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları, akademik takvim doğrultusunda 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplam 3 oturumda düzenlenen sınava katılan öğrenciler AUZEF sınav sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayıma geçti. Peki AUZEF sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 İÜ AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara (vize) sınavları, 4-5 Mayıs tarihlerinde toplam üç oturumda tamamlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları AKSİS üzerinden erişime açılacak. Gözler ise ''2024 İÜ AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun yanıtında. İşte detaylar.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 İÜ AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAVLARI TAMAMLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı AUZEF ara (vize) sınav tarihleri belli olmuştu.

Takvim doğrultusunda AUZEF vize sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze yapıldı.

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 İÜ AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak.

Ancak AUZEF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların sınav tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yani 15 Mayıs 2024 tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 İÜ AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR HAKKINDA

Sonuç itirazları, sınava ait sonuçların açıklanmasının ardından 2 iş günü içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz" menüleri kullanılarak yapılacaktır.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 İÜ AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

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