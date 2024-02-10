Giriş Tarihi: 10.02.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
06:10
AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman belli olur?
2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi telafi sınavları 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. AUZEF bütünleme sınavları toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Telafi sınavına bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde FF ya da DD ve DC harf notu alan öğrenciler girebilir. Peki, İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2023-2024 AUZEF telafi sınav soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.