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Haberler Fotohaber AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman belli olur?
Giriş Tarihi: 10.02.2024 06:10 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 06:10

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman belli olur?

2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi telafi sınavları 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. AUZEF bütünleme sınavları toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Telafi sınavına bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde FF ya da DD ve DC harf notu alan öğrenciler girebilir. Peki, İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2023-2024 AUZEF telafi sınav soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman belli olur?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini aldı. 10-11 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan AUZEF telafi sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Kitapçıkların AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ders bazlı olarak yayımlanması bekleniyor. Bu noktada toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleşecek AUZEF telafi sınavları sonrası öğrencilerin gözü kulağı aksis.istanbul.edu.tr internet adresinde olacak. Peki, AUZEF bütünleme cevap anahtarı 2023-2024 yayımlandı mı, soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman belli olur?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF bütünleme (telafi) sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre, AUZEF bütünleme sınavları 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenecek.

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AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman belli olur?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AUZEF güz dönemi telafi sınavları giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı.

Adaylar, http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini alabilecek.
Sınav binası ve salonlarına girerken "Öğrenci Kimlik Kartına" ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.

Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman belli olur?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve 13 Şubat 2024 saat 23.59'da sona erecek. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacak.

Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.

Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz" menüleri kullanılarak yapılacak.

AUZEF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman belli olur?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Auzef bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde habeirmiz güncellenecektir.

Sonuç itirazları, sınava ait sonuçların açıklanmasının ardından 2 iş günü içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz" menüleri kullanılarak yapılacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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