AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2024: AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman belli olur?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini aldı. 10-11 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan AUZEF telafi sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Kitapçıkların AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ders bazlı olarak yayımlanması bekleniyor. Bu noktada toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleşecek AUZEF telafi sınavları sonrası öğrencilerin gözü kulağı aksis.istanbul.edu.tr internet adresinde olacak. Peki, AUZEF bütünleme cevap anahtarı 2023-2024 yayımlandı mı, soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.