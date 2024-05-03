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Haberler Fotohaber AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF vize sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:48

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF vize sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek. AUZEF vize sınavları Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika cevaplama süresi verilecek. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30 olarak belirlenmiştir. Peki, İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF vize sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2023-2024 AUZEF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF vize sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi AUZEF vize sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Söz konusu sınavlar 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Akabinde ise öğrenciler AUZEF ara sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için arama motorlarına yönelecek. Kitapçıklar AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ders bazlı olarak yayınlanacak. Toplamda 3 oturumda gerçekleşecek AUZEF vize sınavları sonrası aksis.istanbul.edu.tr internet adresinde yoğunluk başlayacak. Peki, AUZEF cevap anahtarı 2023-2024 yayınlandı mı, soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF vize sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı AUZEF ara (vize) sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre, AUZEF vize sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te başlamaktadır.

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AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF vize sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AUZEF bahar dönemi ara sınavı giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı.

Adaylar, http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini alabilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF vize sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı. AUZEF soruları ve cevaplarının sınavların tamamlanmasının ardından yayınlanması bekleniyor.

Sınav soru kitapçıklarının aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanması bekleniyor.

AUZEF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF vize sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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