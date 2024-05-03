AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF vize sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
09:48
2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek. AUZEF vize sınavları Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika cevaplama süresi verilecek. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30 olarak belirlenmiştir. Peki, İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF vize sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2023-2024 AUZEF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.