AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF: İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF vize sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı AUZEF ara (vize) sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre, AUZEF vize sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te başlamaktadır.