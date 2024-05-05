AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir!

Giriş Tarihi: 05.05.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
10:49
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi AUZEF soruları ve cevap anahtarı gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Akademik takvime göre, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Toplam 3 oturumda düzenlenen sınava katılan öğrenciler AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı duyurusu için açıklama bekliyor. Peki AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? İÜ AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tamamı yayınlandı mı? İşte detaylar.