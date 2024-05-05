Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 10:49

AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi AUZEF soruları ve cevap anahtarı gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Akademik takvime göre, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Toplam 3 oturumda düzenlenen sınava katılan öğrenciler AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı duyurusu için açıklama bekliyor. Peki AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? İÜ AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tamamı yayınlandı mı? İşte detaylar.

AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir!

AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara (vize) sınavları, 4-5 Mayıs tarihlerinde toplam üç oturumda tamamlanacak. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden erişime açılacak. Gözler ise ''2024 İÜ AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tamamı ne zaman açıklanır?'' sorusunun yanıtında. İşte detaylar.

AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir!

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı AUZEF ara (vize) sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre, AUZEF vize sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te başlamaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir!

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF soru ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı. AUZEF soru ve cevaplarının sınavların tamamlanmasının ardından 7 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama gelince haberimizde yer verilecektir.

AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayınlanacak.

AUZEF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir!

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indir!

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

SON DAKİKA