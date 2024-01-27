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Haberler Fotohaber Aydın Pehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? Aydın Pehlivan siyasi kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 27.01.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 14:11

Aydın Pehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? Aydın Pehlivan siyasi kariyeri ve biyografisi

Aydın Pehlivan'ın hayatı araştırılıyor. İşletme bölümünden mezun olup uzun yıllar Menemen Belediyesi'nde çalışıp Menemen'e hizmet etmiştir. İlkokul, lise eğitimlerini aynı ilçede tamamlamış. Üniversiteden sonra doğup büyüdüğü ilçeye hizmet etmiştir. 2021'den bu yana Menemen'e başkan vekilliği yapan Aydın Pehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri

Aydın Pehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? Aydın Pehlivan siyasi kariyeri ve biyografisi

Aydın Pehlivan yaşamı ve siyasi kariyeriyle merak edilenler arasında yer alıyor. 1997'de Menemen Belediyesi'nde çalışıp daha sonra güvenlik şirketi kuran Pehlivan, ilçeye hizmet etmeye devam etmiştir. 2021'den bu yana başkan vekili olan Aydın Pehlivan nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte biyografisi ve yaşamı

Aydın Pehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? Aydın Pehlivan siyasi kariyeri ve biyografisi

AYDIN PEHLİVAN KİMDİR?

31 Temmuz 1977 yılında Menemen'de dünyaya geldi. Selanik göçmeni bir ailenin 2 çocuğundan biridir. İlkokulu Kubilay İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu Menemen Lisesi'nde ve lise eğitimini de Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

1997 yılında vatani görevini tamamladı.

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Aydın Pehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? Aydın Pehlivan siyasi kariyeri ve biyografisi

Menemen'deki görevinden ayrılıp büyük bir güvelik şirketi kurdu. ve Pehlivan 13 Ocak 2021'de Menemen'e halkına hizmet için başkan vekili olarak geri belediyeye geri döndü

Aydın Pehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? Aydın Pehlivan siyasi kariyeri ve biyografisi

Evli ve bir kız babasıdır.

Aydın Pehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? Aydın Pehlivan siyasi kariyeri ve biyografisi
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