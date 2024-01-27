Aydın Pehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? Aydın Pehlivan siyasi kariyeri ve biyografisi

AYDIN PEHLİVAN KİMDİR?

31 Temmuz 1977 yılında Menemen'de dünyaya geldi. Selanik göçmeni bir ailenin 2 çocuğundan biridir. İlkokulu Kubilay İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu Menemen Lisesi'nde ve lise eğitimini de Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

1997 yılında vatani görevini tamamladı.