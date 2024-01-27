Giriş Tarihi: 27.01.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
14:11
Aydın Pehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? Aydın Pehlivan siyasi kariyeri ve biyografisi
Aydın Pehlivan'ın hayatı araştırılıyor. İşletme bölümünden mezun olup uzun yıllar Menemen Belediyesi'nde çalışıp Menemen'e hizmet etmiştir. İlkokul, lise eğitimlerini aynı ilçede tamamlamış. Üniversiteden sonra doğup büyüdüğü ilçeye hizmet etmiştir. 2021'den bu yana Menemen'e başkan vekilliği yapan Aydın Pehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri