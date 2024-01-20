Aziz Yeniay kimdir, nereli, kaç yaşında? Aziz Yeniay hayatı ve kariyeri hakkında!

Aziz Yeniay'ın hayatı merak ediliyor. 1992 yılından itibaren aktif olarak siyaset hayatında olan Yeniay'ın yaşamı ve siyasi hayatı hakkında detaylar haberimizde yer almaktadır. İşte, Aziz Yeniay'ın hayatına dair merak edilenler…