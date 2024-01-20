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Haberler Fotohaber Aziz Yeniay kimdir, nereli, kaç yaşında? Aziz Yeniay hayatı ve kariyeri hakkında!
Giriş Tarihi: 20.01.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 10:58

Aziz Yeniay kimdir, nereli, kaç yaşında? Aziz Yeniay hayatı ve kariyeri hakkında!

Aziz Yeniay siyasi hayatı ve yaşamıyla gündemde. Siyasi partilerde aktif olarak rol alan ve 1995-2004 yılları arasında İl Yönetim Kurulu üyeliği yapan Yeniay, 1963, Malatya doğumludur. Bir süre özel sektörde Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri de yürütmüştür. Peki, Aziz Yeniay kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…

Aziz Yeniay kimdir, nereli, kaç yaşında? Aziz Yeniay hayatı ve kariyeri hakkında!

Aziz Yeniay'ın hayatı merak ediliyor. 1992 yılından itibaren aktif olarak siyaset hayatında olan Yeniay'ın yaşamı ve siyasi hayatı hakkında detaylar haberimizde yer almaktadır. İşte, Aziz Yeniay'ın hayatına dair merak edilenler…

Aziz Yeniay kimdir, nereli, kaç yaşında? Aziz Yeniay hayatı ve kariyeri hakkında!

AZİZ YENİAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aziz Yeniay 1963, Malatya doğumlu siyasetçidir. 2004-14 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesi belediye başkanlığı yapmıştır.

İlköğretimini Malatya'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Yine aynı Üniversitede "Yüksek Yapılar" alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

Bir süre özel sektörde Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri yürüttü.

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Aziz Yeniay kimdir, nereli, kaç yaşında? Aziz Yeniay hayatı ve kariyeri hakkında!

1992 yılı yerel ara seçimleriyle başlayan siyasi hayatı, sırasıyla;

1992 - 1994 Güngören Belediye Başkan Yardımcılığı,

1994 - 1999 Esenler Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı,

1999 - 2004 Zeytinburnu Belediyesinde bir süre Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı,

1995 - 2004 yılları arası 9 Yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde İmar Komisyonu Başkanlığı;

1995 - 2004 Yılları arası siyasi partilerde İl Yönetim Kurulu üyeliği,

2004 yılı ve 2009 yılı Yerel Seçimleri sonucunda Küçükçekmece Belediye Başkanlığı

Aziz Yeniay kimdir, nereli, kaç yaşında? Aziz Yeniay hayatı ve kariyeri hakkında!

AZİZ YENİAY EVLİ Mİ?

Aziz Yeniay, evli ve üç çocuk babasıdır.

Aziz Yeniay kimdir, nereli, kaç yaşında? Aziz Yeniay hayatı ve kariyeri hakkında!
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