Giriş Tarihi: 20.01.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
10:58
Aziz Yeniay kimdir, nereli, kaç yaşında? Aziz Yeniay hayatı ve kariyeri hakkında!
Aziz Yeniay siyasi hayatı ve yaşamıyla gündemde. Siyasi partilerde aktif olarak rol alan ve 1995-2004 yılları arasında İl Yönetim Kurulu üyeliği yapan Yeniay, 1963, Malatya doğumludur. Bir süre özel sektörde Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri de yürütmüştür. Peki, Aziz Yeniay kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…