Giriş Tarihi: 24.05.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
14:03
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı, haziranın kaçında kutlanacak?
Her yıl haziran ayı içinde kutlanan Babalar Günü 2024 tarihi için geri sayım başladı. Anneler Günü geride bırakılırken çoğu zaman duygularımızı ifade edecek vaktimiz olmadığı babalarımıza minnetimizi dile getirebileceğimiz Babalar Günü ne zaman sorusu arama motorlarında yerini aldı. Peki, 2024 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı, hangi tarihte? İşte, ayrıntılar.